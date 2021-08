Advierten Sobre Exodos aún Más Grandes de Haitianos

* Debido al Terremoto.

Tapachula, Chispas; 15 de agosto de 2021.- Con el reciente deceso del presidente de Haití y el terremoto que se presentó este fin de semana, los éxodos de migrantes haitianos podrían ser aún mucho más grandes que hasta ahora, de acuerdo a representantes de organismos de derechos humanos.

Y es que al cierre del mes de julio, los caribeños habían solicitado la condición de refugiados en México este año 13 mil 255 personas, pero la cifra sigue creciendo.

Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNAM), aseguró a EL ORBE que los países de México y Estados Unidos, no van a poder frenar la migración, «porque se tiene que entender que es un fenómeno relacionado con la crisis económica, la violencia y la falta de oportunidades para los migrantes haitianos y africanos».

A título personal, consideró que por el terremoto no se tendrán oleadas masivas de migrantes de ese país con destino a Tapachula, porque hubo un pacto en los gobiernos de América Latina para recibir a los haitianos y ahora con la pandemia del Covid-19, la crisis económica y los acuerdos de Estados Unidos con los gobiernos de Colombia y Panamá, están cerradas las fronteras.

Sin embargo, expresó que grupos de haitianos podrían salir por vía marítima para poder llegar hasta los Estados Unidos por Miami, por lo que esto podría beneficiar a los “Coyotes” y a los grupos criminales para engañar a los haitianos que trabajen en otros países.

Además, señaló que el estado mexicano no tiene la capacidad para frenar la migración y ahora con lo que está pasando en América del Sur, donde hay más de 18 mil migrantes haitianos, africanos y cubanos varados entre las fronteras de Colombia y Panamá, lo cual les está afectando mucho.

Destacó que los migrantes haitianos ocupan el segundo lugar en el fenómeno migratorio en México y están viviendo en una situación difícil.

Las autoridades de Panamá y Colombia, acordaron el pasado miércoles, una cuota diaria de 650 migrantes diarios hasta finales de este mes y 500 a partir de septiembre, para fejsrlos ingresar a la peligrosa Selva del Darién.

El defensor de los derechos humanos de los migrantes, aseguró que el estado mexicano los ha abandonado y no aceptan a los haitianos y africanos, mientras que otro de los factores por la que atraviesan los caribeños en la frontera sur de México, es la pandemia, porque tampoco son recibidos para evitar contagios en los albergues de Tapachula

Reseñó que con la llegada de Biden, el gobierno mexicano está recibiendo apoyo con el tema de las vacunas, pero se están deteniendo a los migrantes haitianos y africanos, y en la última semana el gobierno mexicano reactivó las redadas con el Instituto Nacional de Migración (INM) por lo que los extranjeros temen salir a sus actividades de trabajo o alguna labor social que hacen

“Los migrante tienen miedo de salir a las calles porque pueden ser detenidos en estas redadas ya que la mayoría está esperando respuesta de su proceso ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)».

Además, los migrantes que han sido detenidos son llevados a la Estación Migratoria Siglo 21, a pesar de esta tercera ola de contagios que podría darse también al interior de ese inmueble federal, donde hay cientos de extranjeros encerrados.

Y lo más preocupante, aseveró es que hay cientos de mujeres y niños que están solos, porque algunos de sus padres están encerrados en las estaciones migratorias del país.

“Además, hay un sector de la población que no está de acuerdo con la presencia de los migrantes porque argumentan que vienen a desplazarlos en el tema laboral», reconoció.

Sobre el terremoto, aseguró que es uno de las peores situaciones por la que pasa el pueblo de Haití, porque llega en un contexto de crisis económica, política y social.

Destacó que el gobierno de México ha informado que mandará ayuda a la población afectada por el sismo, sin embargo, que la verdadera ayuda sería dejar avanzar a los migrantes que están varados en Tapachula. EL ORBE/ M. Blanco