Usuarios del Transporte Público no Acatan Medidas Sanitarias

* Dejaron de Usar el Cubrebocas.

Tapachula, Chiapas; 19 de Septiembre de 2021.- Cientos de usuarios del transporte público han suspendido las medidas sanitarias por el tema del Covid-19.

Al igual que los choferes del transporte público, algunos no cumplen con el uso del cubrebocas, por ello, es necesario que las autoridades puedan actuar para salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Neftalí Ramírez, de la colonia Vida Mejor, explicó que muchos no han querido continuar con los protocolos y por ello se requiere hacer conciencia, porque es la vida de los ciudadanos la que está de por medio.

Los choferes no deben olvidar pedirle a los usuarios usar el cubrebocas, porque hay quienes se suben sin llevar esta protección que sirve para salvaguardar a toda la población, señaló.

Enfatizó que aunque muchos estén vacunados no deben dejar de usar los cubrebocas, porque sirve de barrera para evitar que se continúen propagando los casos de Covid-19.

En este sentido, pidió que se realicen operativos para que se haga conciencia sobre esta terrible enfermedad.

Además, comentó que se han observado a las unidades que traen con sobrecupo de pasaje y nadie hace nada para resolver este tema. EL ORBE/Nelson Bautista