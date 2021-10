De 10 Emergencias que Atiende Grupo SAE, 7 son Para Migrantes

* Exhortan a Evitar Llamadas Falsas.

Tapachula, Chiapas; 18 de octubre.- Paramédicos del Grupo de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), dieron a conocer que han tenido diversos llamados de auxilio para atender a migrantes, sobre todo por golpes de calor y mujeres en atención prenatal.

Víctor Manuel Urbina Medida, delegado de SAE en Tapachula, informó al rotativo EL ORBE que no pueden hacer distinciones a la hora de prestar sus servicios, por lo que han atendido igual a personas locales como a extranjeras, durante las 24 horas del día.

Calculó que siete de cada diez llamados corresponden a indocumentados, que ya ocupan el primer lugar en la lista de atenciones gratuitas diarias.

“Muchos llamados son por amenazas de aborto, por lo que se ha acudido, se les brinda la atención médica y se les traslada”, informó.

Al hacer un balance de ello, precisó que la gran mayoría son mujeres haitianas, hondureñas y guatemaltecas, a quienes se les ha dado la atención pre hospitalaria, pero que se han incrementado de manera considerable los gastos de combustible, insumos y herramientas.

Y es que el Grupo SAE está conformado por jóvenes paramédicos voluntarios que ofrecen su tiempo y esfuerzo para la atención de la población y que la cooperación de la sociedad les permite realizar esos servicios, ya que no tienen apoyo de gobierno,

Por otro lado, informó que estuvieron dando la atención a las afueras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Sin embargo, que se ha reducido su presencia en esas oficinas debido a las aglomeraciones y para no arriesgar al personal por los contagios de esta pandemia.

En otro orden de ideas, detalló que los servicios a la población mexicana van en aumento también, a quienes siete de cada diez se atienden por accidentes en automóviles, atropellados, en motocicletas o por colisión.

De acuerdo a sus datos, un 60 por ciento son de personas atropelladas, un 30 de accidentes automovilísticos y un 20 en cuanto a personas lesionadas con armas.

Por su parte, Citlali de la Cruz Mendoza, añadió que también se tiene un alza de llamadas falsas, pero cuando se tiene un accidente real dejan de asistir por atender estas situaciones de broma, porque se llega al lugar, se busca lo que se reportó en la llamada, pero todo es ficticio e incluso se devuelve la llamada a la persona que reportó, pero jamás contesta.

“Pedimos a la población que no hagan estas llamadas falsas y hagan conciencia, porque se puede estar en espera de una emergencia verdadera y se gasta combustible y tiempo”, apuntó. EL ORBE / M. Blanco