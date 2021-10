En Total Abandono la Zona Arqueológica “Rosario Izapa”

* El INAH no le Pone Atención.

Tapachula, Chiapas; 22 de octubre del 2021.- En total abandono por parte las autoridades federales se encuentra la Zona Arqueológica de Izapa, aún cuando se trata de una de las más importantes del mundo, de acuerdo a los historiadores y especialistas en el ramo.

En torno a esa problemática, Carlos Carrasco, presidente del Corredor Turístico y Gastronómico, comentó que ese espacio se encuentra n estos momentos en el olvido gubernamental.

Dijo que desde ya hace algunos años el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no ha aportado ningún recurso, por lo que ese lugar ha estado en función debido al apoyo de la misma población y de los visitantes.

Comento que el INAH no le pone atención, sin embargo como sector empresarial consideran que es muy importante por la llegada de los turistas que traen una derrama importante para la región.

Reconoció que, debido a los problemas de la pandemia, los visitantes nacionales y extranjeros han disminuido su presencia además de que no hay promoción.

Dijo que se espera que la Secretaría de Turismo tenga la visión de atender ese lugar, para el beneficio de los chiapanecos que viven en la región Frontera Sur.

Recordó que antes de la pandemia, hubo un tiempo en que los tres niveles de gobierno trabajaron de manera coordinada para el impulso de esa región y se reactivó la economía, pero que todo cambió.

“Había una importante derrama en la zona, pero desafortunadamente por la pandemia ahorita es todo lo contrario, por lo que se espera que ahora se tomen cartas en el asunto para poder reactivar la zona arqueológica y todo lo relacionado al turismo”, apuntó.

Además, que el Parque del Chocolate, que es parte de Izapa, ha sido invadido por paracaidistas tanto mexicanos como extranjeros, quienes se han posesionado.

Finalmente comento que esas dos grandes atracciones deben ser reactivadas, “pues han sido abandonadas

Y se han convertido en un elefante blanco”. EL ORBE / Nelson Bautista