Inician Clases Presenciales en la Secundaria Federal No 2 de Tapachula

* Padres de Familia Proporcionan Insumos.

Tapachula, Chiapas; 17 de noviembre del 2021.- Luego de un año y ocho meses de permanecer cerradas las instalaciones por motivo de la pandemia, este día reiniciaron las clases presenciales en la Escuela Secundaria Federal No. 2 “Fray Matías de Córdova”, en la localidad, pero aún de manera híbrida y con una serie de protocolos sanitarios para evitar os contagios de la mortal enfermedad.

Rosabel Ramírez López, director de esa institución educativa, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que se ha logrado el retorno a las aulas, pero con un intenso trabajo de varios meses por parte de los padres de familia.

La secundaria, con poco más de 40 años de servicio, tuvo que ser reconstruida por las severas afectaciones que sufrió por los sismos de los últimos años aunque nunca fueron inaugurados esos trabajos.

Por ello los docentes, padres de familia, administrativos y alumnos tuvieron una doble celebración: El retorno a las presenciales y el estrenar una escuela literalmente nueva. Atrás quedaron cuatro generaciones de egresados que tuvieron que recibir sus estudios en salones con techos y paredes de láminas.

“Hoy, después del trabajo con los Padres de Familia se ha regresado, porque esta escuela, por desgracia no la equiparon con mobiliario, los padres familia. El Comité se hizo a la tarea de mejorar todo lo que teníamos, reparar, pintar, comprar pizarrones, poner un portón nuevo, los insumos, todo”, reveló.

En ese mismo sentido, dejó en claro que todo lo que están haciendo es producto de las aportaciones a la hora de inscribir a los alumnos y que en este sexenio no han recibido el apoyo del gobierno, en nada.

El proceso de reinicio contempla como máximo cuatro horas de clases al día, con la participación de solo el 50 por ciento de los alumnos en cada salón, y el resto repetir el procedimiento, pero una semana después. O sea, 310 estudiantes en una etapa y 327 en la próxima.

Ahí, los alumnos tienen que entrar y salir a través de las máquinas de los filtros sanitarios, donde se detecta cualquier irregularidad en la temperatura, se aplica gel, desinfectante corporal y se busca identificar otros signos visibles de que pudieran estar contagiados con alguna enfermedad viral, además de que el uso de cubrebocas y la sana distancia es obligada. EL ORBE / JC