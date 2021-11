Denuncian Falta de Agua, Electricidad y Caminos en la Zona Alta de Tapachula

* Habitantes del Ejido San Andrés Nexapa.

Tapachula, Chiapas; 17 de noviembre del 2021.- Grandes problemas tienen en la comunidad San Andrés Nexapa, en la zona media alta de este municipio, donde carecen del vital servicio de agua potable, no cuentan con suministro eléctrico suficiente, y la carretera que conduce a ese lugar está en pésimas condiciones.

Así lo denunció, Wilmar Alonso López González, representante de esa comunidad adherida a la organización “José Dolores López Domínguez”, quien añadió que los gobiernos municipales los han tenido en el total olvido y marginación.

Explicó que, en el caso de la energía eléctrica, ciertamente tienen por ahora ese servicio, pero es como que si no lo tuvieran, ya que están “a media luz”, debido a que no hay la suficiente potencia del suministro por falta de transformadores, postería y cableado apropiados.

Mientras que la carretera, según dijo, debido a su mal estado, la delincuencia aprovecha para cometer atracos, ya que ha habido una serie de asaltos a mano armada, y que ese lugar ni de broma pasa una patrulla policíaca.

Abundó en el sentido de que debido a lo destrozado del camino, los productores cuando trasladan sus cargas de café, son atracados y les roban todo el producto, y que lo mismo sucede al regreso, cuando ya vendieron.

Aseguró que este fenómeno hace que se vean en la necesidad de vender su café con los intermediarios o “coyotes”, quienes por supuesto les pagan precios bajísimos, pero los productores no tienen otra alternativa por el miedo de que sean atracados en la carretera.

Por lo tanto, pidió a las autoridades municipales que pongan los ojos en esa comunidad y traten de resolverles sus principales problemas. EL ORBE / Nelson Bautista