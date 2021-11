En Crisis Inicia la Cosecha de Café, Afirman Productores

Huixtla, Chiapas, 17 de noviembre de 2021.- En medio de una severa crisis económica y desorganización, envueltos en plagas, enfermedades por la pandemia y la disparidad de la moneda mexicana ante el quetzal, comienza la cosecha de café en la variedad de Árabe y Borbón, así lo dio a conocer miembro activo de la organización Maya, Librado Morales Pérez.

Indicó que ya comenzó la cosecha de café pequeño, -así le llama-, y con un buen precio de 75 y 80 pesos el kilo, pero no hay cosecha.

Una por las plagas y falta de paquetes de apoyos, además que como cada año, contratan los servicios de guatemaltecos para el corte, sin embargo, por la disparidad de la moneda, ya no les es costeable.

Hizo un llamado a los cafeticultores de la región para reactivar las organizaciones, así como también se reactiven los apoyos de crédito, ya que en la mayoría de los cafeticultores, no están en los programas de gobierno y tampoco están recibiendo los apoyos que daba la SAGARPA, hoy SADER. Por lo tanto la crisis que se vive en el campo ha provocado el éxodo de campesinos a otras ciudades o a los Estados Unidos. EL ORBE/Luis Javier Ramos