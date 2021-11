Director del CBTIS 88 Desconoce al Comité de Padres de Familia

* Tutores Solicitarán Auditoría.

Tapachula, Chiapas; 22 de Noviembre de 2021.- El Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), del CBTIS 88 AC, de Tapachula, denunció que el Director de este plantel se niega a reconocer la personalidad jurídica de ese grupo de mentores.

Los integrantes de este Comité, Robert Osvaldo Cárdenas Reyna, Rodulfo Domínguez Rojas, Amelia Cruz Gómez y José Miguel Ramos Escalante, confirmaron que el Director no ha querido recibir sus oficios enviados a su persona, y no querer ningún trato con los denunciantes.

“Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con acciones como la que se está realizando, por ejemplo, la limpieza en general de la maleza, que invade las instalaciones al interior y exterior las cuales se gestionaron ante el Gobierno”.

Aseguran que han tratado de colaborar con el suministro de insumos de papelería y materiales para mantenimiento por el bien de la comunidad escolar.

Asimismo, externaron que el personal de intendencia del plantel no cumple con sus actividades de mantenimiento, por lo que las instalaciones están en deplorables condiciones.

Indicaron que han iniciado los trámites legales y la recolección de decenas de firmas registradas de tutores y padres de familia para solicitar la auditoría contra el representante de la Dirección, ante la Secretaria de la Función Pública sobre los recursos manejados por, Miguel Ángel Chang Reyna, durante su gestión como Director del plantel y solicitados por el pleno de la asamblea del día 03 de Octubre de 2021.

Este Comité se conformó el pasado 31 de Julio de 2021 y cuentan con personalidad jurídica ante Notario Público, con fecha 01 de Septiembre e inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas. EL ORBE/