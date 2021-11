Necesario Reactivar al Turismo en Puerto Madero: Restauranteros

* Ayuntamiento los Mantiene en el Olvido.

Tapachula, Chiapas; 23 de noviembre del 2021.- Debido a la contingencia derivada de la pandemia, además del olvido por parte del ayuntamiento que encabeza Rosy Urbina, los restauranteros de Puerto Madero han tenido serios problemas, ya que con los recursos que obtienen les alcanza solo para sobrevivir.

Sergio Antonio Posada Vera, empresario restaurantero, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que una de las causas de que las visitas hayan disminuido es porque esa comunidad no tiene atractivos como había anteriormente, como los concursos, bailes, espectáculos o festivales musicales.

Asimismo, cuando de repente el oleaje empieza a crecer, inmediatamente los de Protección Civil activan la alerta roja, exigiendo a los bañistas que no se metan para nada al mar, ante el riesgo de que sean arrastrados por las olas, situación que impone pánico entre los visitantes, quienes prefieren huir de Puerto Madero.

Por otro lado, manifestó que, con la instalación de los negocios de los depósitos de cerveza y las tiendas de conveniencia, los visitantes prefieren abastecerse de bebidas embriagantes en esos negocios, en lugar de comprar en los restaurantes o palapas ubicadas en el puerto, como era antes.

Asimismo, consideró que el olvido en el que los tiene el ayuntamiento es otro de los causantes, ya que no se promueve para nada el puerto en ninguna instancia, lo que motiva que actualmente solo tengan visitas de la gente que procede de Guatemala, y algunos cuantos de Tapachula.

Ante esta situación, el restaurantero pidió a las autoridades municipales a que vuelvan la vista a Puerto Madero y que impulsen la actividad turística en ese lugar, pues solo así es que puede aumentar el número de visitas a ese puerto y con ello, dejar dividendos a los comerciantes.

Del mismo modo, que haya más atención, ya que, por ejemplo, el parquecito que fue construido, sólo es utilizado para que la gente consuma ahí lo que compran en las tiendas de autoservicios. EL ORBE / Nelson Bautista