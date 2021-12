Extranjeros Exigen Mucho más que los Mismos Mexicanos

* Señala la Barra de Abogados de Chiapas.

Tapachula, Chiapas; 30 de noviembre del 2021.- “La Constitución Política establece, en su artículo 11, la libertad de tránsito para los mexicanos por todo territorio nacional, sin necesidad de pasaporte o un salvoconducto, lo que quiere decir que, bajo ese principio, todos tenemos ese derecho y nadie, ninguna autoridad inclusive, lo puede evitar”, sostuvo Edgar Torreblanca Martínez, presidente de la Barra de Abogados del estado de Chiapas.

En entrevista para el rotativo EL ORBE recalcó que “ahora nos encontramos con un fenómeno que la autoridad no previó al momento de abrir las fronteras. “Porque, ¿qué sucede si un mexicano o un grupo bloquea una carretera estatal o federal?, de inmediato se aplica el derecho, se procede al desalojo y se aplican sanciones administrativas o penales en contra de los infractores”, indicó al referirse a los bloqueos carreteros de las últimas semanas en la entidad.

“Entonces, ¿por qué no se aplican esos mismos principios a extranjeros que bloquean las calles o carreteras?, ¿por qué no se les procesa; por qué no se les da un castigo ejemplar para efectos de que no sean reincidentes?, insistió.

Dejó en claro además que el asilo se aplica por alguna situación política, por haber violencia o por un estado de emergencia en sus países de origen. “Pero de ninguna manera es para que vengan a imponer condiciones o presiones para que el gobierno acepte sus demandas, como lo que está sucediendo ahora”.

Incluso recalcó que “no es posible que le estén pidiendo al gobierno las unidades automotrices para trasladarse; piden comida, hospedaje, vivienda, trabajo y todo lo que muchos mexicanos no tienen. Cuántos compatriotas nuestros no tienen trabajo, ni una vivienda, un ingreso para sostener a sus familias, y a ellos nadie los apoyan”, dijo.

Comentó que esa situación “no debe preocuparnos, sino ocuparnos a las barras, los colegios, las asociaciones y todos los grupos sociales, en pedir al gobierno, conforme a derecho, que respete la Constitución, que no la quebrante como lo está haciendo ahorita. No podemos seguir concediendo privilegios a los extranjeros que llegan a México, y que vemos que el gobierno federal accede a todas sus peticiones”.

De acuerdo a su punto de vista, la propia Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), “ya casi se declaró incompetente para dar asilo a tantos extranjeros, lo que provoca que aquí en esta ciudad, ya no parezca Tapachula, porque en el parque central, está lleno de extranjeros”.

Se preguntó hasta dónde llega la ayuda humanitaria por parte del gobierno para esos migrantes, y la obligación del Estado para los nacionales. “Primero habría que garantizar el bienestar y la seguridad del pueblo mexicano, porque si no se hace, no sería un gobierno democrático”.

Finalmente comentó que para conmemorar el 26 aniversario de esa Barra de Abogados, están haciendo una invitación a todos los estudiantes que estén cursando cualquier carrera universitaria en institución pública o privada del municipio Tapachula, a tomar parte del «Certamen Municipal de Oratoria” a efectuarse este mes de diciembre. Los temas a tratar serán gobierno, justicia, seguridad, salud, educación y empleo. EL ORBE / Nelson Bautista