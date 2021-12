Aumentan 50% los Accidentes en Primeras dos Semanas de Diciembre

* Principalmente por Choques y Atropellados.

Tapachula, Chiapas; 10 de Diciembre del 2021.- El Grupo de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) confirmó que en estas dos primeras semanas de Diciembre, han aumentado alrededor de un 50 por ciento el número de accidentes vehiculares en Tapachula y en los municipios aledaños.

José Domínguez, subcomandante operativo, dijo en entrevista para EL ORBE, que hasta ahora va ese promedio, y temen un incremento, sobre todo en choques, atropellados y eventos en los que intervienen motociclistas.

Al hacer un balance de las causas por esa repentina alza, indicó que hay un mayor circulante de dinero, y con ello, más consumo de bebidas embriagantes que concluyen con choferes alcoholizados o manejando a exceso de velocidad.

Los accidentes de motociclistas han ido en aumento, a grado tal de que ya ocupan el 50 por ciento del total de accidentes que ocurren en la localidad.

El caso del Grupo SAE de Tapachula, aseguró que atienden un promedio de 10 solicitudes de auxilio al día, y hay de todo tipo, desde percances leves, moderados y graves.

Del total, en alrededor de un 30 por ciento se ven involucrados conductores del servicio del transporte público, sobre todo por exceso de velocidad y falta de precaución al conducir.

En el último mes hubo un incremento considerable de accidentes luego de que contabilizaron en Noviembre alrededor de 600 incidencias, señaló.

Según su versión, no pudieron atender más porque las ambulancias quedaban varadas hasta cuatro horas en el Hospital Regional de Tapachula, a falta de camas, y no había cómo entregar a los pacientes.

“Se pierde tiempo y a veces vidas por la espera, aunque no solo al Grupo SAE le ha pasado estar metido varias horas ahí. Hay compañeros que han tenido que dejar camillas, con tal de salir para atender otra emergencia, porque sería inhumano dejarlos tirados en el piso”, apuntó.

Esa situación de saturación en los hospitales (Regional, IMSS, ISSSTE, entre otros) se ha visto a partir de que comenzó Diciembre y en todos tienen que hacer fila para entregar a los lesionados. EL ORBE / JC