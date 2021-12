Urge Blindar la Frontera con Guatemala Para Frenar Entrada de Indocumentados

* Señalan Organizaciones Sociales.

Tapachula, Chiapas; 13 de diciembre del 2021.- Un grupo de organizaciones sociales decidieron conformar un frente común, al que han denominado asociación “Andamos Creando Ayuda y Bienestar”, para exigir que se aplique la ley a los migrantes al igual que a los mexicanos, o de ´plano se deje que todos hagan lo que quieran.

Luciana Guadalupe Escobar Morales, en representación de esa agrupación, dijo en entrevista para EL ORBE indicó que exigirán a las fuerzas armadas cumplir con el honor y la lealtad a favor del pueblo de México, y no a los intereses de los migrantes.

Hizo n balance de lo que ha ocurrido con la presencia de miles de extranjeros en los últimos tres años en Tapachula, incluido el desplome de las ventas, el ausentismo del turismo, la reducción de posibilidades laborales, el colapso en los servicios médicos y los daños a los espacios públicos, todos en la impunidad

Puso como ejemplo al comercio informal, en donde si un mexicano decide incursionar en ese sector, de manera inmediata los funcionarios de Servicios Públicos arremeten contra ellos, los persiguen y les quitan sus cosas, pero un indocumentado es intocable, puede hacer lo que quiera y vender lo que sea en cualquier lugar

Luego se refirió a la supuesta reubicación del éxodo hacia otras regiones del país para que puedan seguir sus trámites migratorios, pero que se van mil al día y cruza una cifra mayor desde Centroamérica

Por eso opinó que se cumpla lo que dictan las leyes en materia migratoria y se haga valer la soberanía nacional, es decir, sellarla frontera a la ilegalidad y evitar a su vez que se exponga a la población local a contraer una enfermedad viral como le ha ocurrido en otras ocasiones a México.

“El que quiera entra al país que lo haga, pero como nos exigen a nosotros en otras naciones. Que presenten sus documentos en regla y que cumplan con todos los requisitos y sea ese el primer filtro, “porque está entrando gente que no sabemos qué clase de personas son, si son delincuentes o no, ni tampoco sabemos si vienen enfermos, y en realidad los verdaderos responsables de todo eso, son las mismas autoridades”.

Recalcó que “ya es justo y necesario blindar las fronteras, porque de nada sirve que se estén sacando a cinco o diez mil migrantes, sí están entrando otros diez mil, o sea qué el problema lo vamos a seguir teniendo, porque no se está solucionando nada y solo nos están dando atole con el dedo”. EL ORBE / JC