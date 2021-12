Intermediarios Incrementan Precios de Productos Básicos en Temporada Decembrina

* Se Prevé Aumentarán el Costo de la Carne de Res.

Tapachula, Chiapas; 13 de Diciembre del 2021.- Con la justificación de los incrementos imparables de los precios de la gasolina, gas, energía eléctrica y de insumos, los proveedores, acaparadores e intermediarios de los productos de primera necesidad han incrementado sus precios por enésima vez en el año a niveles históricos, en esta ocasión por la oferta y la demanda en fechas decembrinas.

Luego de lo ocurrido con el huevo, la leche, el pollo, los porcinos y verduras de los últimos días, ahora se prevé que los precios de la carne de res sufrirá un alza, en detrimento de la economía de la población en general.

Mario Moreno Sánchez, representante de la Asociación Local de Tablajeros, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que han acordado ofrecer los mismos precios para no convertir todo en “canibalismo”, pero que en su totalidad no tienen independencia económica y dependen de los intermediarios.

Comentó que, al subir los precios, la clientela se contrae y opta por acudir a empresas que traen carne de otras entidades o que las venden en grandes proporciones, como lo ocurre en los supermercados, pero en el caso de los proveedores asegura que los están “ahorcando”, porque en la gran mayoría de las veces no son los productores, sino un eslabón más en la cadena de comercialización.

Para poner un ejemplo de lo que conlleva todo eso en cuestión de los precios, cada uno de los que intervienen entre el productor y el tablajero, gana hasta seis Pesos por cada kilogramo de carne de res en pie, lo que en suma es mucho dinero que se ve reflejado en las tarifas finales.

En el caso de Tapachula, señaló, ya hay un consumo, en promedio, de 70 reses diarias de origen chiapaneco, pero la localidad no tiene la capacidad para abastecer esa cantidad, y por lo mismo deben buscar en otras regiones y una de ellas es la de Mapastepec, que nutre a gran parte de la Costa de la entidad, aunque también las de Villahermosa, Ocozocoautla, La Trinitaria, Arriaga, Tonalá y Pijijiapan. EL ORBE / JC