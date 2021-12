Colonos de Lomas de Sayula Exigen Obras a las Autoridades Municipales

* Piden Pavimentación de Calles y Alumbrado Público.

Tapachula, Chiapas; 13 de diciembre del 2021.- “La colonia Lomas de Sayula, que se ubica al nor oriente de la ciudad, está totalmente olvidada por el ayuntamiento municipal, ya que ninguna autoridad se asoma para nada en ese lugar y mucho menos que disponen realizar obras de beneficio de sus habitantes”.

Así lo denunció en entrevista para el rotativo EL ORBE, Mario Vázquez, quien dijo que tiene 20 años de vivir en ese sector de la ciudad y por eso sabe de las múltiples carencias que tienen los colonos, como la falta de arreglo de varias calles y alumbrado público, por culpa del abandono en que están.

Reconoció que, dentro de ese olvido, también mucho tiene que ver quienes viven ahí, ya que no se preocupan por agruparse como tampoco convocan a una reunión de colonos y decidir qué se va a hacer o cuando menos para elaborar documentos y dirigirlos a las autoridades.

Explicó que, como consecuencia de esa indiferencia, en Lomas de Sayula tienen rezagos en la pavimentación de calles, incluyendo la principal, así como también les hace falta que haya alumbrado público en varias cuadras.

En cuanto al acceso principal, por ahí camina mucha gente, desde los niños y jóvenes cuando van a sus escuelas; las amas de casa que van de compras o la gente adulta que va a su trabajo.

En cuanto al alumbrado público, dijo que tiene ya mucho tiempo que llegaron trabajadores del ayuntamiento a componer algunas lámparas, pero que poco después dejaron de funcionar, además de algunas calles que no cuentan para nada con el servicio. EL ORBE / Nelson Bautista