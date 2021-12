Tortuguismo y Persecución Aduanal Frena al Turismo en la Frontera Sur

* Lamenta la Acepitap.

Tapachula, Chiapas; 18 de Diciembre del 2021.- Las largas jornadas de muchas horas de espera y a veces de días enteros para la atención de los visitantes por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), además de la persecución aduanal, ha frenado al turismo y dañado la economía de Chiapas, consideró José Elmer Aquiáhuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles en Tapachula (Acepitap).

“Tenemos que decirlo, se les complica a veces ingresar por los engorrosos trámites, la burocracia y por todo lo que tienen que hacer. Sin embargo ellos también han encontrado la forma de poder agilizar esos trámites, sobre todo los que ya tienen mucho tiempo viniendo a Tapachula hacer sus compras, los que traen viajes la ciudad, porque ya tienen el proceso o la forma de hacer el proceso más rápido”, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE.

Aunque precisó que aquellos que llegan por primera vez, se les complica conocer todo el largo proceso que implica el obtener un permiso para ingresar a Tapachula.

Puso de ejemplo, a veces, desconocen qué ingresar con un auto sólo les permite estar en una franja alrededor de la frontera, pero hay quienes se aventuran a ir un poco más allá y terminan con sus unidades decomisadas y con multas muy altas.

Asimismo, la información oficial señala que los permisos se entregan el mismo día en el que se solicitan, pero en realidad hacen que el turismo tenga que hacer largas filas bajo el sol y esperar hasta un día o más bajo esas condiciones para ser atendido, y eso los obliga a darse la vuelta y ya no regresar jamás.

A pesar de esas irregularidades que han sido denunciadas durante estos tres años y no se ha hecho nada, dio a conocer que, de acuerdo al balance que han hecho los empresarios locales, en los últimos dos meses y lo que va de Diciembre, hay un incremento en la llegada del turismo guatemalteco a Tapachula en alrededor de un 300 por ciento.

Asimismo, en esa misma proporción hay un alza en los establecimientos comerciales, tanto del centro de la localidad como en las plazas.

Por eso, opinó que las autoridades federales en los puentes internacionales deberían agilizar los trámites y hacerlos menos engorrosos.

“La gente quiere venir, pero a veces son tantas las trabas y retrasos que muchos desisten, y en el momento se regresan, entonces hay por ahí algunas propuestas de hacer un trámite con los beneficios que nos brinda la tecnología, como el uso del código QR o algún tipo de registro digital”, agregó el empresario.

Antes, el ingreso a territorio nacional se hacía por medio de pases provisionales, pero no había control alguno, y por ello fue sustituido por la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), con la que se pueden precisar todos los datos del beneficiado y de su familia, pero la burocracia en el INM y supuestos actos ilícitos los hace esperar mucho tiempo para cruzar la frontera, por eso ahora se debe modernizar para evitar todo eso.

Puntualizó que, con la ampliación de la TVR para visitantes de Honduras y El Salvador, ahora el 10 por ciento de los turistas que llegan a Tapachula son de esas dos naciones y el resto de Guatemala, tanto con fines comerciales como recreativos.

Cabe mencionar que, mientras en el puente ocurre ese trato inhumano en contra del turismo, abajo, a unos metros de ahí, pasan toneladas de mercancías de contrabando y miles de indocumentados todos los días, pero las autoridades “no se percatan de ello”. EL ORBE / JC