Migrantes en el Parque Ecológico Esperan Documentos Para Salir de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 19 de Diciembre del 2021.- Migrantes que se encuentran en las instalaciones del Parque Ecológico, al sur de la Ciudad, pidieron a las autoridades federales que agilicen sus trámites para no permanecer más tiempo en la franja fronteriza.

Estos grupos tienen cerca de un mes ahí y por eso dicen es necesario que el Instituto Nacional de Migración (INM) emita los oficios de salida de manera masiva, para que puedan retomar su camino a diversas entidades del país y a los Estados Unidos.

Entre grandes montones de basura, sin agua y con pocos recursos económicos, José Machado, un migrante de Venezuela, reveló que se mantiene junto con su familia en espera de documentos migratorios a pocos días de que termine el año, y es necesario salir de manera urgente de Tapachula.

Reveló que viene huyendo de los problemas políticos, según su versión, por lo que tuvo que pasar unos 10 países sin problemas hasta llegar a Tapachula, en donde asegura que ha encontrado muchas dificultades para poder obtener sus papeles y seguir su camino.

De acuerdo a sus datos, son unos cien venezolanos quienes se encuentran con sus familiares en ese parque de la Ciudad, y buscan de manera apresurada avanzar hacia su destino.

Junto a los de Venezuela se encuentran personas de otras nacionalidades, que también urgen a las autoridades atender esta crisis migratoria que se originó derivado de la llegada de miles de indocumentados que han superado a las autoridades mexicanas, incluso han impuesto sus leyes en territorio nacional.

Los de Centro y Sudamérica han protestado porque dicen llevan unos 20 días durmiendo en condiciones inhumanas y no hay atención para ellos, sino únicamente para los haitianos.

Los extranjeros han tomado como lugar para dormir las afueras del Planetario de Tapachula y las áreas verdes del Teatro de la Ciudad, donde han improvisado pequeños campamentos para esperar la llegada de Migración.

Al igual que todos ellos, también se tienen grupos de migrantes africanos y de Haití que han llegado a la Frontera Sur de México, y que se mantienen apartando su lugar para poder a recibir sus documentos.

Durante todo el fin de semana, algunos han permanecido en espera de sus trámites y citas para movilizarse a otras entidades del país.

Sin embargo, hay incertidumbre en torno a organizar una nueva caravana con los migrantes que están en la zona y los que continúan arribando, debido a que no quieren quedarse en los últimos días de Diciembre en esta zona de la frontera sur de México.

En Tapachula, en los últimos días, los latinos, caribeños y Centroamericanos han protagonizado bloqueos y protestas porque las autoridades han dado prioridad a la migración haitiana. EL ORBE / M. Blanco