Habrá Nueva Llegada Masiva de Extranjeros Buscando Asilo en México

* Advierte Activista de Honduras.

Tapachula, Chiapas; 25 de diciembre del 2021.- “Desde el 2018 se ha observado un incremento acelerado de las peticiones de asilo político que no van a reducirse por la salida de miles de migrantes de los países de Sudamérica, Centroamérica, Haití y del continente africano”.

Así lo dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE, Istmania Platero, activista de Honduras, quien dio a conocer, que esas peticiones no van a disminuir por la situación de alta vulnerabilidad que tiene las naciones de la región centroamericana, en especial su país.

La salida masiva de miles de personas de esos países, subrayó, se está originando por la pandemia y además no se perfila un futuro mejor para ellos o alguna acción inmediata para reducir los índices de la inmigración,

Además, sostuvo que los extranjeros están dejando todo su patrimonio para salir en busca de llegar a México y posteriormente a la frontera norte.

Indicó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y el Alto Comisionado Nacional para los Refugiados (ACNUR), están rebasados, ya que no hay formas de atender los casos, que considera están engavetados.

Además, alertó que se está en riesgo de un aumento de migración para los próximos días y que esto da entender el fracaso de las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos, que no han funcionado nada de lo que se está haciendo, al menos en México-

“Las personas que han llegado a México, no tiene la respuesta que han solicitado sobre la regularización de sus estatus, las visas de trabajo y las de razones humanitarias que se ofrecieron, además de que las oportunidades de empleo no han sido efectivas”, puntualizó. EL ORBE / M. Blanco