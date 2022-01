En Chiapas se ha Vacunado al 70% de la Población Contra el Covid-19: Zoé Robledo

* El Mayor Porcentaje es en el Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 07 de enero del 2022.- De acuerdo al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, Chiapas alcanzó un 70 por ciento de su población vacunada contra el Covid-19,

En entrevista para EL ORBE precisó que, en el caso de la región Soconusco, hay un porcentaje mayor, pero el reto y desafío son las regiones de la Selva, con cabecera en Ocosingo.

Agregó que la entidad tiene una condición distinta a la del resto del país, incluyendo Oaxaca y Guerrero, donde el 55 por ciento de la población Chiapaneca vive fuera de la cabera municipal.

“Si pensáramos solo en la cobertura de vacunación de las cabeceras municipales estamos a arriba de un 95 por ciento, pero el problema es que se tiene un Chiapas profundo, donde habita más de la mitad de la población. Por eso, lo difícil es llegar, por ejemplo, a una localidad a 20 kilómetros que lleva unas dos horas para llegar a las personas que tienen el interés de vacunarse”, comentó.

Desde el mes de diciembre se llevan brigadas a mil 600 comunidades de ese tipo, de las cuales ya se han cubierto 500 y se estima que para finales de enero se concluyan.

“La diferencia con el año anterior son los mecanismos que ha encontrado el Seguro Social para evitar las hospitalizaciones. Desde luego durante todo el 2020 y finales del 2021 estuvo en la reconversión hospitalaria ante la ausencia de vacunas y sabíamos que, si se incrementaban los casos graves, se tenía que lograr que hubiera suficiencia y disposición de camas para que nadie se quedara sin atención, incluidos los no derechohabientes”.

El titular del IMSS en el país informó que fueron cerca de 60 mil personas que no eran derechohabientes las que fueron atendidas.

Desde el 2020 se instalaron módulos de atención respiratoria en el Seguro Social, donde una persona puede acudir en caso de tener síntomas para hacerse la prueba y tener la valoración de un médico para un manejo ambulatorio.

Reveló que la mayoría de las personas que se contagiaron por Covid-19, tuvieron un manejo ambulatorio en casa, “pero nos interesaba mucho cuando había otros con comorbilidades o cuestiones de edad, para que tuvieran un manejo a distancia y darles seguimiento”.

Según sus cifras, 1.2 millones de personas tuvieron ese esquema, en donde se les hizo entrega de un kit con diferentes insumos para ver la evolución de su enfermedad.

“Fueron cuatro millones de llamadas telefónicas que hicieron los doctores solo en el 2021, lo que permite ahora cubrir la alta demanda que hay por pruebas de atención y ambulatoria, porque todo indica que Ómicron puede ser una variante más contagiosa pero menos severa, la cual no deja de ser Covid-19, una enfermedad grave”, comentó..

Asimismo, que están listos y preparados para lo que viene, porque esta nueva variante tiene una reducción rápida, ya que en algunos casos no se ha demostrado que pueda haber una enfermedad de cuadro grave.

Dio a conocer que, en todo México, se cuentan internadas mil 700 pacientes por la pandemia; sin embargo, cuando fue la etapa más difícil se llegaron a tener más de 18 mil. EL ORBE / M. Blanco