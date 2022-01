Sin Resolverse el Problema de la Basura en Huixtla

* Camiones Recolectores no Pasan en Todas las Colonias

Huixtla, Chiapas; 18 de Enero de 2022.- Vecinos de la Calle Madero y Avenida Retiro Sur, han decidido arrojar su basura en la dirección antes mencionada, no esperan el camión recolector de basura, y cuando pasan carros a exceso de velocidad desbaratan las bolsas ocasionando gran contaminación en el medio ambiente.

Lo mismo pasa en la Avenida Matamoros entre Porfirio Díaz y Rodulfo Figueroa, donde los vecinos arrojan basura y desperdicio, de manera absurda al pie de una barda donde se indica que está prohibido tirar basura ahí, no respetan el lugar y utilizan como basurero clandestino.

Las personas que a diario transitan por ese lugar solicitan al Ayuntamiento Municipal sancionar a quien tire su basura en cualquier lugar, así como también aplicar el Bando de Buen Gobierno Municipal para sancionar fuertemente al que no haga caso. EL ORBE/José Ángel López