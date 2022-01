Inicio del Año ha Sido Crítico Para el Sector Comercial de Tapachula

* Aun sin Repuntar las Ventas.

Tapachula, Chiapas; 18 de enero del 2022.- El sector comercial de esta ciudad considera que el 2022 ha empezado de «mal en peor», porque la economía no está aumentando como esperaban y por o contrario, tiene una tendencia a la baja.

El secretario de la asociación comerciantes «Procentro», Aníbal Núñez Mejía, agregó en entrevista para el rotativo EL ORBE que las variantes del Covid-19, se han agudizado y eso va en detrimento de las ventas y por lo mismo no hay repunte de la economía de la región frontera sur, » que desde hace dos años que empezó la pandemia, se encuentran en busca de la recuperación».

A la par de ello, indicó que hay carencias en los servicios públicos que no solamente la requieren los comerciantes, sino toda la sociedad, como el caso del alumbrado público y mayor seguridad, «ya que en ocasiones no pasa nada, pero se debe cuidar los negocios y a las amas de casa en forma preventiva».

Dejó en claro que el año pasado no fue el que se esperaban, porque hubo disminución en ventas en alrededor de un 40 por ciento para gran parte de los lugares establecidos, y que por ello hay la esperanza de que este 2022 se puedan remontar las pérdidas.

Además, que fue un año complicado porque muchos patrones, por ejemplo, empezaron con 10 empleados, pero algunos tuvieron que ser despedidos después, porque no había ventas.

Reveló que se calcula que en Tapachula, hubo afectaciones severas en unas 400 empresas, y eso dejó al menos unos 800 empleados despedidos, y que ahora no tienen como llevar el sustento a sus casas. EL ORBE / M. Blanco