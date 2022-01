Escuelas de Tapachula Suspenden Clases por Rebrote del Covid-19

* Reportan Varios Maestros Contagiados.

Tapachula, Chiapas; 18 de enero del 2022.- Ante el rebrote del Covid-19, a través de su variante Omicron, y por el número de contagios de los últimos días en maestros, personal administrativo, auxiliares y alumnos, varias escuelas en la localidad decidieron suspender sus clases presenciales a partir de este martes, hasta nueva orden.

A ese problema de contagios de coronavirus al que se enfrenta ahora el país, también una repentina epidemia de enfermedades respiratorias se ha hecho presente, sobre todo, temperatura, dolor de garganta, tos y gripa

Rosabel Ramírez López, director de la Escuela Secundaria Federal No. 2, Matías de Córdova y Ordóñez, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que ellos tomaron esa determinación porque desde que se reincorporaron el 3 de enero a las clases presenciales, empezaron a tener problemas de ausencia de maestros que presentaban mucha gripa, a quienes se les indicó que no se presentaran y acudieren a un médico, pero los casos se fueron incrementando.

Ya para la semana pasada, según narró, ya habían 10 maestros de esa institución educativa con afectaciones similares, que tuvieron que recurrir a la atención médica y recibir tratamiento.

De acuerdo al director, en estos días también tuvieron que regresar a sus casas a los alumnos que no pudieron pasar el filtro sanitario, ya que presentaban síntomas visibles de problemas respiratorios.

A esos problemas se sumó el personal de intendencia, más dos maestros que fallecieron anteriormente y sus espacios aún no son cubiertos y una maestra jubilada, los llevó a tomar esa decisión de emergencia, porque ya había salones sin docentes.

Una vez que informaron a sus autoridades superiores de lo que estaba pasando, les autorizaron la suspensión de esta semana, pasa saber de la evolución de las personas afectadas y entonces tendrán que retornar, salvo que las condiciones se llegaran a complicar.

«Si las cosas continúan en esa situación contraria, tenemos que tomar la determinación también de suspender y buscar una nueva estrategia de cómo atender a los alumnos, porque no los podemos dejar abandonados, La indicación que tenemos es de manera presencial, pero creo que si las cosas se complican, la autoridad tendrá que volver otra vez a las clases a distancia», indicó.

Confirmó que tienen conocimiento que otras escuelas en Tapachula decidieron también suspender sus clases este martes por diversos motivos, sobre todo por problemas de coronavirus.

Puso de ejemplo a la Escuela Secundaria Federal N. 01, en donde acordaron esas medidas entre docentes y padres de familia, ya que se confirmaron casos de Covid-19.

En el caso de la institución que dirige, apuntó que los maestros están en el proceso de aplicarse el refuerzo, pero que incluso hay quienes ya los cumplieron y también tuvieron problemas de salud. EL ORBE / JC