En «Boca de Lobo» se Convirtió Infonavit Las Vegas por falta de Alumbrado Público

* Decenas de Lámparas Están Inservibles.

Tapachula, Chiapas; 23 de enero del 2022.- La colonia Infonavit Las Vegas, ubicada al sur de la ciudad, se ha convertido en una «boca de lobos» por la gran oscuridad que hay a partir de las 19 horas, debido a que el 85 por ciento de las lámparas del alumbrado público que están instaladas, no sirven, lo que causa inseguridad total para quienes habitan en ese lugar.

De esa manera lo denunció ante el rotativo EL ORBE, Fadua Carbot Trujillo, quien aseguró que ese problema lo expusieron en su oportunidad al ayuntamiento municipal, pero que les dijeron que no tenían recursos para la adquisición de las lámparas, y recomendaron que los mismos vecinos cooperaran, las compraran y que ellos las instalaban.

Agregó que así como está el panorama actual, los colonos no tienen recursos para cooperar para las lámparas, ya que algunos de ellos ni siquiera tienen trabajo y lo poquito que ganan es para el sustento de su familia.

Por lo tanto, el problema de la oscuridad no solo siguió, sino que se agravó, porque a estas alturas ya son más las lámparas que están fundidas. «Si anteriormente eran 68 las que estaban dañadas, ahora son más».

Añadió que antes, ese lugar era un fraccionamiento tranquilo, pacífico, pero que en los últimos años ha llegado otra gente a vivir a ahí, que ni se sabe quiénes son o de dónde procede, más la oscuridad imperante en las calles, hizo que esa comunidad se volviera riesgosa y totalmente insegura.

Por eso concluyó que es urgente que las autoridades locales escuchen sus peticiones y los apoyen con la rehabilitación del alumbrado público, toda vez que en ese fraccionamiento viven muchos niños y personas de la tercera edad, las mismas que cuando salen a hacer algún mandado y regresan entrando la noche, han sufrido accidentes al caer en las banquetas o en las calles debido a la oscuridad que hay. EL ORBE / Nelson Bautista