Migrantes Capturados Denuncian Cobro de Agentes del INM Para Dejarlos Libres

* En vez de Deportarlos los Dejan en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 23 de enero del 2022.- Un grupo de migrantes centroamericanos que fue asegurado en Mexicali, Baja California, y que fue retornado este fin de semana a este municipio, fueron llevados a la Estación Migratoria Siglo 21, donde aseguran que les otorgaron un documento por 20 días para salir de este país.

Sin embargo, según su versión, para dejarlos salir los agentes de Migración cayeron en presuntos actos de corrupción porque les pidieron dinero en efectivo a cada migrante.

Explicaron que unos 40 extranjeros que viajaban en un camión lograron recaudar el dinero para otorgarles lo que pedían los agentes para dejarlos salir de esa cárcel migratoria, aunque había muchos indocumentados que no traían consigo esos recursos y tuvieron que cooperar para que nadie se quede preso.

David Pérez Guzmán, de El Salvador, informó a EL ORBE que el viernes a las tres de la tarde salieron de la Estación Migratoria de Iztapalapa, en la Ciudad de México y llegaron a Tapachula donde los iban a liberar, porque el gobierno de El Salvador, mantiene cerrada la frontera para recibir a miles de migrantes por el tema de la pandemia y por ese motivo les argumentaron que se quedarían en Tapachula.

Pero al estar cerca de la Siglo 21, el oficial que venía a cargo del autobús les dijo que “el personal de Migración no estaba de acuerdo en dejarlos salir, por lo que entonces empezaron a pedir el dinero», y que les advirtieron que, si no daban esa cantidad, se quedarían entre 15 y 20 días detenidos y por eso tuvieron que recaudar lo que les pedían.

Además, dio a conocer que les hicieron perdidizos los sobres y mochilas donde tenían sus celulares, dinero y pertenencias personales, por ejemplo, «Un amigo que se quedó en la Estación Migratoria en Iztapalapa tenía mil 200 dólares y 800 pesos mexicanos en su mochila, pero cuando le entregaron sus maletas, ya no había nada», apuntó.

105 AGENTES SANCIONADOS POR CORRUPCION

Mientras tanto, el propio INM dio a conocer que en el 2021 dio vista al Órgano de Control Interno (OCI) sobre las conductas indebidas de 105 personas servidoras públicas

En un informe, señaló que se «avanza en las estrategias y acciones para combatir y desalentar la extorsión y corrupción en los 194 puntos de internación aéreos, terrestres y marítimos, así como estaciones migratorias e instalaciones estratégicas de territorio nacional».

Como parte de estas tareas, recalcó, se amplió la vigilancia y control en los filtros migratorios de los aeropuertos internacionales.

«El uso de la tecnología y la atención de las denuncias recibidas permitieron, por ejemplo, que en 2021 se diera vista al ÓIC del INM de 105 supuestas conductas indebidas de personas servidoras públicas, con la finalidad de investigar y, en su caso, determinar las sanciones a que haya lugar», confirmó.

También informó que, en las últimas 48 horas, fueron asegurados más de 3 mil migrantes de diferentes nacionalidades en varios puntos de la República Mexicana, quienes viajaban en ambulancias clonadas, ‘dormitorios’ y cajas secas de tráileres y en la modalidad de caravana

De ellos, 388 fueron en dos operativos realizados en el estado de Veracruz. Uno con 54 en un autobús ejecutivo en Acayucan, y 334 en una caja seca de tráiler en Alvarado.

Asimismo, un contingente de 319 personas en caravana que habían perdido de Tapachula, y que anunciaron tener como destino la frontera con Estados Unidos, pero los contuvieron en la carretera costera, a unos 15 kilómetros después de haber salido. Además, en la carretera 57 de Monterrey otros 65 hacinados en un tráiler.

En el punto de control migratorio de La Venta, Tabasco, se identificó -en un primer operativo- a 16 personas de origen centroamericano, hacinadas al interior de la cabina (dormitorio) de un tráiler; y en una segunda acción a cinco que viajaban en la cabina de otro tráiler, así como tres más en la caja seca de una tercera unidad de transporte.

En tanto, en Jalapa de Marqués, Oaxaca, al interior de un vehículo clonado con logos de ambulancia -para intentar evadir las revisiones migratorias- se localizaron a 28 extranjeros; y en el punto de control Caitf Huixtla, Chiapas, fueron identificadas -en dos acciones por separadas- 15 personas migrantes que viajaban ocultas en la cabina de un tráiler y en una camioneta con vidrios polarizados. EL ORBE / M. Blanco