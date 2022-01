Policía de Guatemala Detiene a Migrantes que Intentaban Ingresar a la Frontera Sur. Llega Nueva Oleada de Indocumentados Venezolanos y Haitianos a Tapachula

*EN GUATEMALA, LAS AUTORIDADES HACEN TODO LO POSIBLE POR IMPEDIR EL INGRESO DE LAS CARAVANAS, MIENTRAS QUE EN CHIAPAS PASAN SIN PROBLEMAS POR EL RÍO SUCHIATE, SIN SER MOLESTADOS.

Tapachula, Chiapas; 23 de enero del 2022.- Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC)

del gobierno de Guatemala, localizaron a un nuevo grupo de migrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, quienes fueron detenidos en las últimas horas ya que pretendían cruzar la frontera para llegar a Tapachula, De acuerdo a los primeros reportes de las

autoridades, el operativo de aseguramiento fue en el kilómetro 46 de la ruta interamericana de la jurisdicción de Sumpango, Sacatepequez. Los migrantes de estas tres nacionalidades viajaban a bordo de un autobús del transporte público rumbo a La Mesilla, Huehuetenango.

Las autoridades guatemaltecas no han bajado la guardia y han reforzado sus operativos

para evitar que los migrantes crucen de manera irregular por territorio guatemalteco, ya que, dijeron, todos los extranjeros que pasen por ese país deben de cumplir con los requisitos migratorios y de bioseguridad por la pandemia del Covid-19.

Este grupo de migrantes fueron enviados al Instituto Guatemalteco de Migración por incumplir con las leyes y los protocolos de sanidad. A pesar de esos esfuerzos del gobierno

chapín para detener a cientos de indocumentados que buscan llegar a Chiapas de manera ilegal, otros más han logrado entrar a esa nación centroamericana a través de veredas y pasos de extravío, para después cruzar muy fácil el río Suchiate que divide a México

con Guatemala, luego de que permanece de abierta

de par en par y sin vigilancia alguna. EL ORBE / M. Blanco

Llegan Nuevas Oleadas de Venezolanos y Haitianos a Tapachula: Olga Sánchez

T a p a c h u l a , Chiapas; 23 de enero del 2022.- La Premio Nacional de Derechos

Humanos y fundadora del albergue “Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante”, Olga Sánchez Martínez, dio a conocer que están llegando nuevas oleadas de migrantes

de Venezuela y Haití en las últimas horas a esta ciudad, “que está colapsada por el arribo

ilegal de extranjeros de todos los países”.

En entrevista para el rotativo EL ORBE explicó que actualmente hay un éxodo de personas

de ambos países. Tan solo en ese albergue, ubicado al sur de la ciudad, hay unos 150 haitianos y un número similar de venezolanos. Ese lugar brinda cobijo a los extranjeros todo el año, estuvo saturado en el 2021 y actualmente se tiene mucho tránsito de

p e r s o n a s , especialmente de Centroamérica. Indicó que la situación es igual para todos los albergues, ya que están a su máxima capacidad y tiene muchas necesidades y no alcanza para darles comida a unas 600 personas tres veces al día. La fundadora consideró que los países y los gobiernos de Centroamérica, deben ponerse a trabajar duro para que las personas no estén saliendo de sus lugares de origen.

Reconoció que México está colapsado de tanto migrante, y puso como ejemplo que el norte

del país está lleno de tantos extranjero, y les pasa lo mismo que la frontera sur, “Ya no hay espacios en los albergues, llegaron personas de Piedras Negras, pero al no a ver lugares están durmiendo en las calles”.

Además, informó que el pasado jueves salió un grupo de unas mil personas de su albergue en caravana, sin embargo, este grupo fue desintegrado por las autoridades migratorias y de la Guardia Nacional, por lo que muchos ya se encuentran resguardados.

Puntualizó que las autoridades mexicanas deportan a Honduras a los extranjeros, pero a los tres días están de nuevo esta ciudad, EL ORBE /M. Blanco