A Punto de Colapsar 72 Viviendas por Caída del Muro de Contención en Río Texcuyuapan

* En la Colonia San Miguel.

Tapachula, Chiapas; 27 de Enero del 2022.- Desde hace más de un año empezó a desmoronarse el muro de contención del río Texcuyuapan, a la altura de la colonia San Miguel de esta Ciudad, y desde entonces han sufrido serias afectaciones o se han desplomado cinco viviendas, pero otras 72 están en riesgo de sucumbir en cualquier momento.

Maricarmen Ramírez, presidente de esa colonia, dijo en entrevista para EL ORBE, que de manera oportuna reportaron a las autoridades que el muro estaba siendo afectado por un socavón, y a principios del año pasado las cosas empeoraron cuando se desplomó la primera parte de esa barda de piedra.

La preocupación es que esas 72 viviendas ubicadas al margen del río pudieran correr la misma suerte de las primeras cinco, que afortunadamente fueron desalojadas antes de una desgracia fatal, dijo.

Aunque advirtió que el agua del río sigue entrando por debajo de las casas pero con un avance lento porque es temporada de sequía, pero con cualquier lluvia, el afluente seguirá con su daño mortal.

Asimismo, la preocupación se acrecienta porque están a escasos tres meses de que empiece la temporada de lluvias y ahí ya habrá poco por hacer.

Dio a conocer que ya entregaron documentos una y otra vez a las autoridades de Protección Civil y durante todos estos años han llegado en dos ocasiones y emitieron dictámenes, pero ya no regresaron.

«La gente está muy preocupada, porque nos perjudica a todos y más que nada dónde están las casas directamente, porque no se ha cerrado el muro y no sea que de un ratito a otro la vivienda se vaya a derrumbar», apuntó.

Por eso, recalcó que lo más importante que debieron haber hecho desde hace mucho las autoridades, era haber reconstruido ese muro y se habría evitado todos esos daños que ponen en peligro la vida de todo ese sector.

La parte que requiere de urgente reconstrucción es alrededor de 150 metros y que debería ser considerada como una obra prioritaria en esta temporada que todavía las condiciones meteorológicas permiten hacer esos trabajos, consideró. EL ORBE / JC