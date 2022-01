Denuncian Grupos de Alcohólicos Anónimos “Patito” en Tapachula

* Detectan al Menos 10 Agrupaciones.

Tapachula, Chiapas; 29 de Enero del 2022.- Miembros de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, denunciaron que han detectado grupos en la localidad que no están registrados como tal y no cumplen con la normativa.

En rueda de prensa, Carlos N., dio a conocer agrupaciones que están usurpando el nombre y se anuncian con sus logotipos, colores, pero que son apócrifos, porque deberían estar inscritos en la organización nacional.

«Se hacen pasar como nosotros, pero son grupos patitos. En Alcohólicos Anónimos no somos una institución de beneficencia, no tenemos bolsa de trabajo y tampoco tenemos casas hogares, anexos ni préstamos en nombre de alcohólicos anónimos para hacer alguna motivación para irlos a dar un trabajo o algo así», comentó.

También aclaró, «tampoco damos dinero a rédito, ropa, alimentos y nada de eso, simplemente compartimos la experiencia de nosotros en los grupos, lo que nos ocurrió durante nuestra etapa de bebedores, y eso es lo que debe analizar el individuo que llega».

Hasta ahora hay 20 grupos registrados de manera oficial en Tapachula y municipios circunvecinos, y son alrededor de 10 agrupaciones las que operan de manera ilegal.

Aseguró que ha ido en aumento el número de personas que busca ayuda en los grupos oficiales -hasta en un 80 por ciento tan solo en este mes de enero- incluso de personas que no ingieren bebidas alcohólicas, pero que les ayuda a manejar sus emociones.

Entre los formales, mencionó que desde hace tres años tienen también en Tapachula uno que es exclusivo para mujeres (Victoria Femenil) , donde hay 12 participantes, y uno más (Nuevo Horizonte) con ocho, pero que en total son unas 80 en la Ciudad que reciben ayuda y unos 500 hombres. EL ORBE / JC