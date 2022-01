Habitantes de la Colonia “El Encanto” Solicitan Introducción de la Red de Drenaje

* Esperan Respuesta del Ayuntamiento.

Tapachula, Chiapas; 29 de enero del 2022.- No obstante que la colonia El Encanto está ubicada a unos cuantos minutos del centro de la ciudad, sus habitantes señalan que viven rezagados y en el total olvido por parte de las autoridades, ya que ni siquiera cuentan a la fecha con una red de drenaje, además de otros servicios públicos.

David Vázquez Araujo, quien tiene más de 20 años de vivir en esa comunidad, dijo al rotativo EL ORBE que se han formado grupos de hasta 15 personas comisionadas con documentos en mano, para presentarse a la presidencia municipal y hacer formal la petición, pero no han tenido ninguna respuesta y todo sigue igual que siempre.

Señaló que, como no hay red de drenaje, algunos vecinos se ven en la necesidad de tirar sus desechos o aguas negras a la calle, y los que lograron construir fosas, también tienen el problema del azolvamiento y resulta lo mismo, ya que se escurren por las calles o por los patios vecinos.

Indicó que, como consecuencia de las aguas negras en plena calle, hay contaminación del medio ambiente y lo que es peor, también se han registrado enfermedades en la población, sobre todo en niños y en adultos mayores, que por su vulnerabilidad están propensos a ser presa fácil de esos males..

Mientras que, en el caso de las lamentables condiciones de las calles, subrayó que se encuentran en pésimo estado y que por ello los choferes del transporte público se niegan a proporcionar el servicio, lo que obliga a los colonos a caminar cerca de un kilómetro de su domicilio para buscar las unidades.

Aseguró que esa petición también la han hecho a las autoridades municipales, pero tampoco han sido atendidos esos reclamos. EL ORBE / Nelson Bautista