Manifiestan que 65 Migrantes Han Fallecido de Covid-19 en la Estación Siglo XXI

Tapachula, Chiapas; 09 de febrero del 2022.- Un grupo de migrantes varados en la ciudad denunciaron a EL ORBE que recientemente han fallecido al menos 65 extranjeros asegurados en la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede al norte de la ciudad, por lo que las personas que están presas ahí pudieran estar en grave peligro.

Así lo confirmó, Dairon Toncel, migrante de Venezuela, quien indicó que «Tapachula es la cárcel pública más grande de todo Latinoamérica, donde nos acosan. Tengo un documento que dice la Secretaría de Gobernación y Comar, que puedo estar en cualquier parte de Chiapas y del país, pero al estar encerrado no puedo laborar en Tapachula”.

Al cuestionarlo sobre su versión en torno a los decesos de coronavirus en el interior de esas instalaciones migratorias, afirmó que “las personas han muerto de Covid-19, y solo atienden a 12 personas en la mañana y 12 por la tarde, pero más de la mitad de las personas encerradas están enfermas por lo que el virus se mantiene entre ellos”.

Además, que aunque las autoridades sacan todos los días a unos 150, ingresan 500 por la noche, por lo que la exigencia es que suelten a los migrantes hacinados y detenidos.

“Nosotros sabemos eso, porque cuando ellos nos hacen burla y nos maltratan allá dentro nos dicen las muertes se contabilizan 65 muertos y no tres como lo dicen”, apuntó.

Asimismo, que después de las seis de la tarde son acosados y perseguidos como animales, “tenemos una etiqueta en el pecho que dice comisión, cualquier funcionario que lleve un migrante a la Estación Migratoria, es dinero para ellos”.

Por ello, exigieron a la delegada en Chiapas, Paola López Rodas, que les resuelva los problemas que han empezado a generarse con el flujo migratorio, “ya no podemos estar en Tapachula, porque son demasiados extranjeros”.

Para ello, el migrante mostró los documentos de la COMAR, que les permite realizar un procedimiento ante este organismo. Sin embargo asegura que los detienen con redadas violentas, encierran y permanecen hacinados por días. EL ORBE / M. Blanco