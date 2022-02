Maestros se Pronuncian por Crear Frente Amplio Para Relevo Sindical en Chiapas

*Líderes Pretenden Enquistarse en el Poder.

Tapachula, Chiapas; 09 de febrero del 2022.- Un grupo de maestros se pronunciaron este día por la conformación de un frente amplio de las diversas ideologías para el relevo sindical en la Sección VII en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), toda vez que la actual directiva que encabeza Pedro Gómez Bahámaca, concluyó en octubre del año pasado.

José Francisco Chacón Jiménez, uno de esos docentes, dijo en rueda de prensa que, de consolidarse ese frente, se pedirá que se promueva la participación del voto universal libre, directo, secreto e irreversible, tomando como base a la reforma laboral en la que ahora se puede transparentar los recursos económicos de los sindicatos, pero también la elección de los nuevos dirigentes seccionales.

«Esto quiere decir que cada uno de los compañeros maestros va a votar como si fuera una elección federal, cuando se eligen a las autoridades», comentó.

Según dijo, la propuesta de crear ese frente amplio «es por a serie de arbitrariedades que se ha tenido con el Comité Ejecutivo Seccional, en dónde se coaccionan a los compañeros y se les amenaza para tomar acuerdos en las elecciones de los representantes».

Recordó que antes se elegía a delegados para que ellos eligieran a su vez a los representantes sindicales, pero estos, una vez que eran elegidos en sus asambleas delegacionales, se les amenazaba o se les compraba económicamente, para que votaran por alguna persona que ahí se les designaba, y si no lo hacían, se les sancionaba».

Ahora, cuando se lleve a cabo la elección sindical en Chiapas, no se van a nombrar a delegados sino que el voto será en las urnas, en cada una de las escuelas, en la que cada maestro podrá emitir su sufragio, «y eso es la oportunidad que hoy tiene el magisterio para sacudirse este yugo que se trae por parte del bloque».

Según su versión, «actualmente hay amenazas, no hay cambios. Quien no vaya a marchar, no tome casetas o edificios; no queme instalaciones, no tiene ningún derecho, y eso no puede ser así. Además, estamos atravesando la noche más triste en Chiapas en la cuestión educativa, lo que también se tiene que terminar».

Reveló que hay jubilados y homologados, quienes tienen el derecho de un bono anual, pero que tienen cinco años de que no les llegan esos recursos «porque no marchan ni queman edificios y casteas. Estamos hablando de alrededor de 15 millones de pesos, que no sabemos en dónde están ni qué hizo con ellos la dirigencia estatal».

Puntualizó que «son una mafia en el poder por la forma en que actúan, coaccionan y amenazan. EL ORBE / JC