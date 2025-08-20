SSP garantiza Vacaciones Seguras al turismo que arriba a Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo a cargo del comisario jefe Guillermo López Murúa, en coordinación con la dirección de la Guardia Estatal de Turismo y la delegación del municipio de Palenque, llevaron a cabo acciones de seguridad y proximidad social, en las Cascadas Misol-ha.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo trabaja de manera coordinada y de manera puntual para garantizar al turismo, a través de una fuerza de tarea integral, una estancia placentera.
Con este tipo de estrategias integrales, la Secretaría de Seguridad del Pueblo da cumplimiento puntual a la instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de construir seguridad fortaleciendo entre la ciudadania la confianza, la colaboración y la prevención del delito.