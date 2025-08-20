SSP garantiza Vacaciones Seguras al turismo que arriba a Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo a cargo del comisario jefe Guillermo López Murúa, en coordinación con la dirección de la Guardia Estatal de Turismo y la delegación del municipio de Palenque, llevaron a cabo acciones de seguridad y proximidad social, en las Cascadas Misol-ha.

En este sentido, y con la finalidad de disfrutar de unas Vacaciones Seguras, elementos de la Guardia Estatal de Turismo, tuvieron presencia permanente con patrullajes de vigilancia en ese punto turístico en donde informaron al turismo local, nacional e internacional los servicios de apoyo y auxilio que de manera gratuita brindan en caso de fallas mecánicas, falta de combustible o asistencia con el número de emergencia 9-1-1 y 089 denuncia Anónima para garantizar que su estancia sea segura.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo trabaja de manera coordinada y de manera puntual para garantizar al turismo, a través de una fuerza de tarea integral, una estancia placentera.

Con este tipo de estrategias integrales, la Secretaría de Seguridad del Pueblo da cumplimiento puntual a la instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de construir seguridad fortaleciendo entre la ciudadania la confianza, la colaboración y la prevención del delito.