En Tapachula, Impulsamos el Deporte en los Jóvenes: Yamil Melgar

En el marco de un emocionante encuentro de baloncesto entre los Cazadores de Tapachula y Los Piratas, el presidente municipal, Yamil Melgar, reafirmó el compromiso de su gobierno con el impulso al deporte y la sana convivencia.

Desde el auditorio Elsa Hayasi, el Edil destacó que el deporte es un eje fundamental de las políticas públicas del Gobierno Municipal, ya que contribuye a forjar una mente y un cuerpo sanos, al mismo tiempo que fortalece la integración social y fomenta valores positivos en la niñez y juventud.



Resaltó que en su administración se consolidó la creación del Comité Municipal del Deporte, desde donde se promueven, gestionan y coordinan acciones orientadas al fomento, desarrollo y fortalecimiento de la cultura física y deportiva en la ciudad.Ante las familias asistentes, expuso que el Ayuntamiento de Tapachula trabaja en sintonía con las políticas públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, con el firme propósito de que más espacios públicos sean dignos y seguros para toda la población."Y así lo demostramos en los hechos, con resultados tangibles como la rehabilitación del Parque Multideportivo y Ecológico Los Cerritos, el Centro de Convivencias Territorio Joven, entre otros espacios públicos que fomentan la integración de las familias de nuestro municipio", subrayó el Edil.Finalmente, Yamil Melgar reiteró que Tapachula vive una nueva ERA en el rescate e impulso al deporte, con acciones que transforman y generan oportunidades de desarrollo para todos.