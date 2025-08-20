Activista Salvadoreña Denuncia Presuntos Actos de Corrupción Cometidos por Agentes del INM

Acompañada de su Abogado, Denunció que no se Respetaron sus Derechos Como Solicitante de Refugio

Acusó que al ser Detenidos, se les Mantuvo Incomunicados a Ella y su Esposo

Afirmó que Funcionarios del INM No Respetan las Disposiciones Legales Migratorias Vigentes en México

*AFIRMA QUE LE EXIGIERON 100 MIL PESOS PARA NO DEPORTARLA A ELLA Y A SU ESPOSO, QUIEN PERMANECE RECLUIDO EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA SIGLO XXI.

Tapachula, Chiapas 19 de Agosto del 2025.- Las denuncias de presuntos actos de corrupción por parte de presuntos elementos del Instituto Nacional de Migración continúan en la región de la frontera sur de México. En esta ocasión una activista de origen salvadoreño, denunció que le pedían 100 mil pesos a cambio de su liberación y la misma cantidad para liberar a su esposo de origen cubano, recluido en la estación migratoria Siglo XXI en la zona norte de la ciudad de Tapachula.



Lo anterior se desprende de la denuncia pública que realizó Catalina Alejandra Torres Cruz quien se identificó como activista y defensora de derechos humanos en su país. Y quien tuvo que huir de su lugar de origen, por ser opositora al régimen fascista salvadoreño.Acompañada del abogado litigante en temas migratorios, José Luis Pérez Jiménez manifestó que llegó a esta región y ante la falta de atención de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), decidió salir caminando rumbo a la ciudad de México y fue detenida en la entrada de Mapastepec, en días pasados.Desde ahí inicio su verdadero calvario, ya que, a su decir, los agentes migratorios violentaron sus derechos, no la dejaron hacer llamadas telefónicas, y peor aún, le exigieron 100 mil pesos para su liberación y la misma cantidad para liberar a su esposo de origen cubano, recluido en la estación migratoria siglo XXI desde hace varios días.En su caso, fue deportada hace unos días, no respetaron sus derechos de recibir refugio en México, sin embargo, después de unos días regreso para exigir a las autoridades migratorias mexicanas respeto a sus derechos, y se le brinde la condición de refugiada, al igual que su esposo, Yurisnel Remo Milanes.En su intervención, el abogado, José Luis Pérez Jiménez se dijo sorprendido de las violaciones a las diferentes disposiciones legales migratorias vigentes en México, en torno a este penoso caso. Por lo que exigirá se restituyan los derechos de esta migrante y activista salvadoreña y su esposo. EL ORBE/ Mesa de Redacción.