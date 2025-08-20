miércoles, agosto 20, 2025
Habitantes de Los Encinos Bloquean el Libramiento Sur Por Falta de Agua Potable

0
3

Los Inconformes Colocaron Llantas y Piedras Sobre el Tramo Tapachula-Tuxtla Chico, Debido a la Omisión del Alcalde Julio Gamboa
——
Afirmaron que Mantendrán la Postura Hasta que se les Resuelva el Problema que Lleva más de un mes

Tuxtla Chico, Chiapas 19 de Agosto del 2025.- Una turba enardecida por la falta de suministro de agua potable en el fraccionamiento Los Encinos perteneciente al municipio de Tuxtla Chico, realizaron a partir de la tarde de este martes un bloqueo carretero por tiempo indefinido en la vialidad que comunica a Tapachula (libramiento sur), para exigir que se les brinde el suministro de agua potable.

Los inconformes aseguran que desde hace varios días no cuentan con dicho servicio, a pesar de las constantes denuncias públicas, y los innumerables oficios enviados al Ayuntamiento de Tuxtla Chico, que mal dirige el todavía alcalde priísta, Julio Gamboa Altusar.
“Únicamente hemos recibido promesas, sin que hasta ahora se atienda de fondo la situación. Ante ello, por eso tuvimos que tomar otra alternativa y bloquear el tramo carretero que comunica Tuxtla Chico con Tapachula, y visibilizar la problemática”, comentaron.
Señalaron que el desabasto del vital líquido ha afectado de manera directa a cientos de familias, quienes se ven obligadas a comprar agua en pipas, lo que representa un gasto adicional que no todos pueden solventar.
De esta manera los manifestantes mantienen interrumpido el tránsito en una de las principales vías de comunicación en la frontera sur hasta el cierre de esta edición. Así como en el lugar de la protesta se han generado connatos de confrontaciones con conductores de camiones de carga quienes han pretendido pasar a la fuerza. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

