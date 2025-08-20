Sectores Sociales Proponen Eficientar la Recolección de Basura en Tapachula

*Con una Mejor Logística y la Participación Ciudadana.

Tapachula, Chiapas, 19 de agosto de 2025.- La acumulación de basura en calles, esquinas y espacios públicos se ha convertido en uno de los problemas más visibles y urgentes de Tapachula. A pesar de la imposición de multas para quienes arrojan residuos en la vía pública, la ciudad sigue envuelta en desechos.

Es por eso que algunos sectores sociales, así como profesionistas y representantes de colonias, sugieren a las autoridades locales implementar acciones de coordinación, para lograr un mejor sistema de recolección de desechos en la ciudad.



1 de 3

Abraham Ruiz Matías, presidente de la colonia Olimpia, solicitó la presencia de rotativo EL ORBE, para expresar su preocupación sobre este tema, en donde también reconoció que las autoridades municipales han incrementado el número de camiones recolectores, sin embargo consideró que persiste una deficiente planeación en las rutas y horarios de recolección.A veces los camiones no pasan a pesar de que la gente está esperando, y eso ocasiona que la basura se amontone en las esquinas. El problema no es solo de imagen urbana, sino también sanitario y ambiental, explicó.Advirtió que cuando los residuos permanecen en las calles, las lluvias los arrastran a las alcantarillas, generando taponamientos, inundaciones y afectaciones al tránsito vehicular.Esta situación también impacta a comunidades periféricas, donde los ríos y cuerpos de agua reciben toneladas de desechos. Esto afecta directamente a colonias como Calcanio, Beltrán, Damigás e Indeco Cebadilla, cuyos habitantes consumen agua contaminada por la basura que termina en los ríos, lamentó.Relató incluso haber visto un refrigerador flotando en las corrientes del río Texcuyuapan, una escena que calificó como “paradójica”, pero ilustrativa de la falta de cultura ambiental.Frente a este panorama, hizo un llamado a fortalecer la educación ecológica, tanto en la ciudadanía como en las escuelas, como base para transformar conductas y fomentar la responsabilidad colectiva.Reafirmó que los residuos no deben verse solo como un problema, sino como una oportunidad.La basura es riqueza. Hasta el 80% puede reciclarse”, afirmó. Por lo que propuso crear programas de reciclaje y aprovechamiento de residuos, incluyendo su uso en proyectos de contención de tierras mediante “paquetes de basura” compactada.Para el urbanista, la clave está en adoptar una visión integral, como la que ya aplican otras ciudades: mejorar la logística municipal, fomentar la participación ciudadana y tratar los residuos como parte de una solución sostenible. EL ORBE/Nelson Bautista