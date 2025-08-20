Aumenta Brote de Garrapatas en Animales Domésticos por Altas Temperaturas: Veterinario

*Llaman a Realizar Monitoreo Contante a las Mascotas.

Tapachula, Chiapas, 19 de agosto de 2025.– El cambio climático está generando un preocupante aumento en la población de garrapatas tanto en zonas rurales como urbanas, lo que representa un riesgo directo para la salud de mascotas y humanos, advirtió el médico veterinario Roberto Alejandro García Zenteno, propietario de Veterinaria Tapachula.

El incremento en la temperatura y la humedad ha favorecido la proliferación de garrapatas en el campo y dentro de los hogares, explicó. Estos parásitos se alimentan de la sangre de animales como bovinos, perros y gatos, y son vectores de enfermedades que también pueden afectar a las personas.

Entre las enfermedades transmitidas por garrapatas se encuentran la enfermedad de Lyme, babesiosis, ehrlichiosis, anaplasmosis y linfocitosis. Según el especialista, muchas de estas afecciones pueden tardar en diagnosticarse, lo que complica su tratamiento y puede derivar en consecuencias graves para la salud.

Una sola garrapata puede poner entre 3 mil y 5 mil huevos. Una infestación no es solo un problema de incomodidad, sino una amenaza sanitaria, señaló. Por eso es fundamental mantener un control ambiental y adoptar medidas preventivas en el cuidado de los animales.

Recomendó el uso regular de antiparasitarios, como pipetas, collares, pastillas masticables o sprays, siempre bajo supervisión veterinaria. También sugirió mantener los jardines limpios, con el pasto corto y sin acumulación de hojas o escombros, además de revisar el pelaje de las mascotas tras salir al exterior.

En Chiapas ya se han reportado casos de enfermedades transmitidas por garrapatas, lo que subraya la necesidad de una mayor conciencia y acción preventiva.

La prevención es clave para evitar infestaciones y proteger tanto a las mascotas como a sus dueños”, concluyó García Zenteno. EL ORBE/Nelson Bautista