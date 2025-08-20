Resienten Comerciantes el Alza en el Costo de Diferentes Productos

Tapachula, Chiapas 19 de agosto 2025.- El incremento constante en el precio de productos de la canasta básica está mermando la economía de los comerciantes en Tapachula, afectando directamente sus ganancias y la viabilidad de sus negocios. En una entrevista, José Alfredo Morales Solís, un comerciante local, expresó su profunda preocupación ante esta situación que califica como «golpe severo».

Señaló que la gente se ve obligada a reducir gastos, especialmente con el regreso a clases, lo que impacta directamente en las ventas. Las ganancias han sido muy pocas, lamentó. El comerciante, estima que la canasta básica ha afectado a su negocio en más de un 70%, un impacto que ha notado en los últimos meses. Mencionó específicamente el encarecimiento de la harina y la Maseca, insumos esenciales para su negocio.

La crisis económica ha llevado a medidas drásticas. Morales Solís admitió que se ha visto en la necesidad de recortar personal y otros gastos para poder mantenerse a flote. Además, señaló que el flujo de clientes, incluyendo a aquellos de Guatemala, ha disminuido, lo que atribuye en parte a cambios en las leyes migratorias.

A pesar del panorama, el comerciante mantiene la esperanza de una recuperación. Pronostica una leve mejoría a partir de septiembre con el inicio de las fiestas patrias y una reactivación más significativa en diciembre. «Tenemos la esperanza de que esto pueda mejorar», afirmó.

Finalmente, Morales Solís hizo un llamado a los habitantes de esta ciudad para que apoye a los comerciantes locales, quienes están haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen de la ciudad y ofrecer un mejor servicio a sus clientes. EL ORBE/Nelson Bautista