Tapachultecos Desean Recibir Apoyos que el Gobierno le Regala a Migrantes

* Lamenta Organización Procentro.

Tapachula, Chiapas; 09 de febrero del 2022.- «Desde hace unos cuatro años, el gobierno federal tiene completamente olvidados a los habitantes de la Costa de Chiapas, sobre todo a los que viven en Tapachula, y si alguien n la sociedad ha podido avanzar durante todo este tiempo, es gracias a su esfuerzo, a su trabajo, y a su deseo de salir adelante, y no porque haya recibido alguna ayuda gubernamental».

Así lo expresó al rotativo EL ORBE, Aníbal Enrique Méndez Mejía, secretario de la organización de comerciantes Procentro Tapachula, al ser entrevistado sobre lo que prevalece en esta ciudad respecto a la presencia de miles de migrantes, a quienes los tiene el gobierno los mantiene varados en este lugar.

Indicó que se pensó que las cosas cambiarían, pero ya se vio que todo sigue igual o peor, ya que estas autoridades no aceptan opiniones o sugerencias para corregir los muchos errores que han cometido en sus políticas para el tratamiento de los migrantes y de otros asuntos de vital importancia.

Agregó que hay un problema serio sobre cómo está viviendo la gente en el Soconusco. Dijo que desde hace mucho se les ha pedido a las autoridades que analicen la situación, pero que tal parece que ponen oídos sordos o porque no les interesa para nada esta región de México, «y ahora los tapachultecos aspiran a ser migrantes para que el gobierno les cumpla de todo»

Reveló que hay temor entre toda la sociedad a que los migrantes decidan quedarse definitivamente en Tapachula, porque ni los deportan a pesar de haber ingresado de manera ilegal al país, ni tampoco los dejan que salgan de la ciudad.

«No entendemos los motivos que tiene el gobierno para consentir tanto a los migrantes, les regala visas que nosotros los mexicanos pagamos y hasta les pone autobuses para llevarlos a donde quieran, les dan atención médica, programas sociales, empleo, educación y apoyos económicos, pero para los chiapanecos no hay nada». EL ORBE / Nelson Bautista