miércoles, agosto 13, 2025
El superintendente de la estación de Pemex en Tapachula comenta que hoy nuevamente cerraron el acceso los jubilados, pero que a las 3 de la tarde están listos 12 autotanques para salir a ruta

Por Tercer dia Consecutivo Jubilados de Pemex mantienen tomada la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tapachula
EL ORBE AL MOMENTO:

Por Tercer dia Consecutivo Jubilados de Pemex mantienen tomada la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tapachula

Al Instante staff - 0
A tres días de que un grupo de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) tomara las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR)...
Leer más

Reporte ciudadano.

Al Instante staff - 0
Nos hicieron llegar la información que la notaría 142 ubicada en el municipio de Cacahoatán, quien es el titular Lic. Ulises Díaz Cruz, comete...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Miércoles 13 de agosto 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina:#LaMañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados...
Leer más
