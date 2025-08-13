El superintendente de la estación de Pemex en Tapachula comenta que hoy nuevamente cerraron el acceso los jubilados, pero que a las 3 de la tarde están listos 12 autotanques para salir a ruta. Ayer se surtieron 21 estaciones. Esperan que hoy se resuelva el problema de los sindicalizados para mañana ya operar normalmente. Segun la informacion proporcionada de Pemex, en la terminal de Tapachula SI HAY GASOLINA, la situación es que las gasolineras están vendiendo en 1 hora lo que venden en un día. Procuremos no hacer compras de pánico para que el abasto se regule.

1 de 2