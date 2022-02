Crece Campamento de Indocumentados Varados en el Centro de Tapachula

En 11 Días de Protestas, Ninguna Autoridad ha Llegado a Atender sus Demandas, por lo que Están Preparando una Nueva Caravana.

Tapachula, Chiapas; 11 de febrero del 2022.- Cientos de migrantes continúan ingresando a la ciudad y se han sumado al campamento instalado en el parque Benito Juárez, donde se mantiene una huelga de hambre, varios de ellos encadenados para pedir visas humanitarias que les permitan salir de esta ciudad.

En el onceavo día de protestas, este viernes los migrantes no salieron a las calles. Sin embargo, representantes de ellos reconocieron que ese campamento está creciendo demasiado, donde ya se cuentan con decenas de niños.

“Es lamentable que veamos, que los albergues estén abarrotados y hay algunas personas que están recibiendo visas, pero no se ha aclarado si son para tránsito o para permanecer en Chiapas”, indicaron.

Al centro de Tapachula, llegan indocumentados todos los días, originarios de Venezuela, África, Haití y de otros países con mochilas en mano para exigir documentos y posteriormente viajar a otras regiones.

Lamentaron que a pesar de los días de protesta, huelga y de que los extranjeros se han encadenado, no se tiene respuesta de parte de la delegada del Instituto Nacional de Migración (INM), Paola López Rodas, «quien ni los pela y no los ha querido atender».

Aunque aclararon que las oficinas de gobierno aseguran que los están atendiendo, pero que eso no significa que les estén resolviendo nada.

Además, migrantes denunciaron que en algunas tarjetas les han cambiado su nombre y el sexo, lo que a veces es intencional para que tampoco puedan salir.

“Estamos miles de personas que han llegado en busca de una solución, por lo que, si no hay una solución para el lunes, se tendrá que salir de Tapachula con o sin documentos, adelantaron. EL ORBE / M. Blanco