Maestros y Padres de Familia Solventan Compra de Insumos en Escuelas

* Ante Abandono de Autoridades Educativas.

Tapachula, Chiapas; 19 de Febrero del 2022.- «El gobierno federal no está apoyando a las escuelas en la desinfección de sus instalaciones como parte del protocolo sanitario que se requiere para hacer frente a los contagios del mortal virus del Covid-19», dijo en entrevista para EL ORBE, David Guzmán, vocero de las Bases Magisteriales Organizadas (BAMOS), de la Sección 40 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

Indicó que la realidad es que la adquisición de los insumos ha corrido por cuenta de los maestros y de los propios padres de familia, pero nadie más.

El año pasado, autoridades federales otorgaron un apoyo a escuelas rurales, pero que resultó insuficiente para las clases presenciales de todo un ciclo y por ello, al final de cuentas los padres de familia tan tenido que cooperar para salir con los gastos para la limpieza general y la sanitización de los edificios, reconoció.

En el regreso a las aulas impuesto por la Secretaría de Educación en plena pandemia, dijo, resulta imperante que en las instalaciones escolares se apliquen todas las medidas de prevención para evitar el contagio.

Sin embargo, insistió que en estas tareas solo los maestros y los padres de familia están participando, «porque el gobierno federal no apoya para nada en la adquisición de los insumos tan necesarios».

Dejó en claro que hay preocupación generalizada por esa situación, «ya que el contagio también ha pegado fuerte en las filas del magisterio, incluso con muchos decesos, y por ende, el regreso a clases se está haciendo de manera híbrida y en forma paulatina».

Añadió que, aunque la aplicación de la vacuna ha ayudado a minimizar los contagios, de todas formas preocupa al magisterio porque todavía no se está salvo de manera general, como tampoco se ha terminado la pandemia provocada por el Coronavirus.

Por eso insistió que el Gobierno Federal debe mostrar responsabilidad en apoyar con los insumos a las escuelas para que se puedan limpiar las instalaciones, de lo contrario, maestros, personal administrativo, padres de familia y niños, podrían tener en riesgo su salud, incluso sus vidas. EL ORBE / Nelson Bautista