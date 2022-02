Producen Lombrices en Tapachula Para Detectar el Cáncer y Otras Enfermedades

* Además de Combatir Plagas en el Sector Agrícola.

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero del 2022.- Raúl Rodas González, titular del Grupo de Biotecnología Ambiental del Colegio de la Frontera Sur, confirmó que en laboratorios de Tapachula están produciendo lombrices con propiedades especiales que se podrían utilizar para detectar diversas enfermedades, como el cáncer, o incluso el embarazo o para combatir el colesterol y en temas agrícolas.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que las lombrices de tierra no solo sirven para el campo, sino que ahora podrían darse el uso medicinal y curar enfermedades que hasta ahora no hay cómo hacerlo.

Las lombrices en la agricultura son muy importantes por los beneficios que arroja al procesar de manera natural los desechos orgánicos, y porque desintoxica los suelos contaminados con productos químicos, sostuvo.

Explicó que desde hace muchos años, en la región de Egipto y Mesopotamia, los pobladores tenían una gran admiración por las lombrices, y sabían que, a estos animales se les debe, en gran parte, la fertilidad de sus campos.

Indicó que en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) se investiga la aplicación de las lombrices en la agricultura, pero que siempre lo han hecho a manera científica y no con fines comerciales.

Por eso ahora se sabe que, con la aplicación de la lombricultura, se aumentan las defensas contra plagas y enfermedades en los cultivos, además de que se incrementa la producción. Es decir, aseguró, la lombricultura es la actividad que se realiza para aprovechar la productividad de las lombrices.

Comentó que se trata de unos invertebrados que, actualmente, incluso se crían en espacios especialmente dedicados a ello (como granjas) para poder generar uno de los abonos orgánicos más eficaces que se conocen en día.

El procedimiento consiste en que las lombrices se alimenten con todo tipo de desechos de materia orgánica como rastrojos de cultivo, plantas, estiércol y cáscaras de frutas, teniendo en cuenta que algunos de estos alimentos deben ser compostados previamente.

Asimismo, dijo que lo importante es que, además de que procesan materia de desecho que podría ser altamente contaminante si se procesara de otra forma, las lombrices excretan el 60 por ciento de ese alimento en forma de humus, que será empleado directamente como fertilizante orgánico.

El entrevistado apuntó que las investigaciones que se están haciendo en Tapachula en la medicina humana y para elevar el nivel de las personas, revolucionará el uso orgánico de las lombrices. EL ORBE / Nelson Bautista