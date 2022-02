Regresan Extranjeros a Escuelas Binacionales en la Frontera Sur

*En la Modalidad Presencial.

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero del 2022.- Las escuelas binacionales en la frontera sur, en donde se brinda atención a estudiantes extranjeros de bajos recursos económicos, han regresado a clases presenciales, pero bajo estrictas medidas sanitarias y con la condición de regresar de inmediato a las virtuales en el momento en el que se detecte algún contagio colectivo.

Luciana Valencia Ruiz, directora de la Escuela Telesecundaria 1415, José Francisco Blake Mora, una de esas instituciones especiales, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que no suspendieron la enseñanza en ningún momento, sino que también fueron adecuadas de manera virtual, pero ahora ya han retornado a las aulas.

Reconoció que hay una gran aceptación de parte de los jóvenes -muchos de ellos ya vacunados- de retornar físicamente a las escuelas, luego de dos años de recibir las enseñanzas a distancia.

Dentro del protocolo sanitario que pusieron en marcha esta semana para recibir a los alumnos, está el uso obligatorio de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial, el desinfectar las aulas, sillas y otros espacios; la sana distancia, la creación de rutas pequeñas para que los jóvenes no transiten todos juntos, los horarios de receso se han ido espaciando y no salen todos juntos, entre muchas otras medidas.

Indicó que los alumnos extranjeros inscritos en esa escuela ubicada en la comunidad de Frontera Talismán, en el municipio de Tuxtla Chico, son de origen guatemalteco y hondureño.

De acuerdo a la Directora, lo que se busca es que los alumnos tengan una revalidación de sus estudios, «así, ellos nos entregan la documentación, se lleva a Tuxtla Gutiérrez, se revisa que vaya en orden, lo que es su acta de nacimiento, certificado, el documento de sus papás y no se les cambia nacionalidad, para que esos estudios que hayan hecho en otro país sean aceptados aquí en México».

A 12 años de servicio binacional, indicó que están próximos a inaugurar las tres primeras aulas que servirán para iniciar también el nivel de bachillerato. EL ORBE / JC