Si EEUU Cierra su Frontera, Provocará que Chiapas sea su Muro: Canacintra

* Miles de Indocumentados se Quedarán en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 05 de Marzo del 2022.- «Muy preocupante para todos, en especial para el sector empresarial, es la noticia de que el Gobierno de los Estados Unidos anunció el cierre total de su frontera con México para cualquier migrante, lo que indica que los miles que hay en Tapachula se van a tener que quedar de manera permanente en la ciudad».

Así lo consideró María Eugenia Moreno Mendoza, tesorera nacional de agroindustrias Canacintra, quien agregó que al frenarse el ingreso de los migrantes, constituye una «bomba de tiempo» para la región Soconusco, ya que van a seguir los problemas de salud, de inseguridad y el económico.

Asimismo, que el cerrar el acceso a los indocumentados a territorio norteamericano, provocará que ahora la frontera sur de Chiapas sea el muro invisible para los Estados Unidos y el traspatio en donde obligarán a que los migrantes viva sin dar un paso más».

Añadió que el Gobierno Federal no ha tenido voluntad política para atender y resolver la crisis migratoria en Tapachula, aún cuando ese grupo empresarial ha enviado oportunamente oficios pidiendo su intervención, «pero hasta ahora nada se ha hecho y por culpa de esa negligencia, de esa indiferencia, el problema persiste y crece».

Argumentó que la larga espera en los trámites no sólo perjudica a Tapachula con la presencia de los migrantes, sino también el tema turismo se colapsa, además de que, si no hay mucho trabajo para los mexicanos, mucho menos puede haber para los extranjeros, lo que obliga a éstos a desempeñarse en lo que sea.

Asimismo, se refirió a la inseguridad que se provoca con la llegada de miles de indocumentados, por lo que dijo le hacen un llamado al Gobierno Federal y al del Estado para que trabajen y ahonden sus investigaciones respecto a los últimos hechos, en donde, se dijo que posiblemente hay bandas organizadas inmiscuidas en el «cobro de piso».

Se habló de que dentro de las caravanas de migrantes recientes, también se filtraron individuos que pertenecen a bandas delictivas de Centroamérica, y se cree puedan ser los responsables de los últimos hechos de sangre habidos en Tapachula.

Por último, comentó que mucha gente no solo está preocupada, sino también asustada por el tema de inseguridad, por lo que reiteró su llamado a las autoridades que corresponden para que extremen las acciones en contra de esos grupos de delincuentes y se garantice la paz y la estabilidad social. EL ORBE / Nelson Bautista