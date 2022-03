Mujeres de Tapachula se Arman de valor y Recuperan Calles Tomadas por Migrantes

* Hicieron lo que ni las Autoridades se Atreven.

Tapachula, Chiapas; 05 de Marzo del 2022.- Este sábado será histórico para México. Decenas de mujeres se armaron de valor, sacaron sus banderas mexicanas, entonaron el Himno y se dirigieron a las inmediaciones de las oficinas de Regulación Migratoria, donde infinidad de indocumentados ya habían bloqueado por enésima vez las calles, quemaron llantas, agredieron a la Guardia Nacional y hasta civiles, con toda impunidad.

Tarde o temprano tenía que pasar lo que hoy ocurrió. La soberbia de la delegada del Instituto Nacional de Migración (INM), Paola López Rodas y su incapacidad para resolver la crisis migratoria en Tapachula, además de la opacidad del Gobierno para atender a los migrantes y dejarlos hacer lo que quieran del municipio, pero sin salir de ahí, llevó a una parte de la sociedad a defender a su patria de esta nueva invasión extranjera.

Esta vez no eran los ucranianos dando la cara para hacer frente a las intenciones de Rusia de apoderarse de su territorio. Ahora fue esa parte del pueblo de Tapachula haciendo lo propio contra los intocables indocumentados.

Las amas de casa empezaron a salir de sus viviendas en las colonias aledañas a esas oficinas, con escobas, trapeadores, cubetas y hasta recogedores en sus manos, y ante la mirada incrédula de los manifestantes que no daban crédito de lo que estaba pasando, las señoras hicieron un solo frente y llegaron hasta ellos y les dijeron que ya estaban hartas de ver cómo sus autoridades prefirieron los abrazos y el silencio, antes de poner orden en la Ciudad.

Los migrantes, armados con palos, piedras y otros objetos con los que estuvieron agrediendo a los granaderos toda la semana, incluyendo lo ocurrido en la mañana de este sábado, se prepararon para un enfrentamiento con las amas de casa, pero no ocurrió.

En lugar de eso, las señoras empezaron a barrer las calles y retirar las piedras con las que se bloqueaban las arterias; apagar las llantas y las ramas a las que le prendieron fuego; a recoger todos los objetos que les lanzaron a los uniformados y a dejar limpio todo de nuevo.

Algunas señoras bajaban la mirada y lloraban de coraje al ver la impunidad de la que han gozado los migrantes en los tres últimos años. Estuvieron muy cerca de ser agredidas, pero ni siquiera los extranjeros se atrevieron a levantar la mano a ese grupo de amas de casa que demostraron que el Himno Nacional no solo sirve para cantarse en los encuentros de futbol, sino para sentirlo de corazón.

No, no eran Las Adelitas revolucionarias que lucharon por la libertad de México, aquellas que, con un fusil en mano y un chamaco a sus espaldas, impidieron que los mexicanos siguieran a merced del extraño enemigo. Esta vez fue un grupo de tapachultecas que, sin arma alguna, logró hacer lo que ni la Guardia Nacional pudo.

Los indocumentados detuvieron su protesta. Se miraban unos a otros, bajaron sus palos, soltaron las piedras, y en silencio se marcharon de ese lugar que momentos antes había sido el escenario de otro enfrentamiento entre elementos federales y migrantes.

Mientras, grupos de colonos fueron acercándose a ese mismo lugar y advirtieron a los medios de comunicación que también van a defender sus territorios y hacían un llamado al Gobierno para evitar ese derramamiento de sangre entre civiles, que cada vez se ve más inminente.

A pesar de que esto puede generar un enfrentamiento, los ciudadanos están cansados de que todos los días se registren desmanes, no se tenga paz y tranquilidad en los alrededores de las oficinas migratorias, indicaron.

Tranquilino López Sánchez, sostuvo que Procasa es una colonia de mucha paz, pero desde que llegaron los migrantes han empezado a cerrar las calles, agredir a las autoridades, e insultan a las personas.

«Por ello exigimos al Gobierno que otorgue los documentos para que ya se vayan de Tapachula, porque para qué los quieren acá, son personas conflictivas».

Recalcó que la población de esa colonia está harta y otro enfrentamiento que realicen los migrantes, “créame que esto se va poner feo, porque todos van a salir“. EL ORBE / M. Blanco / Ildefonso Ochoa Argüello