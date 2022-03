INM Ofrece Atención “Especial” a Indocumentados, por Amenazas de Protestar Ante AMLO

* Los Extranjeros Permanecen en un Campamento en el Bicentenario.

Tapachula, Chiapas; 07 de Marzo del 2022.- Ante la llegada del Presidente de México a Tapachula para abordar el tema migratorio esta misma semana, empleados del Instituto Nacional de Migración (INM), han cedido para atender a cientos de indocumentados que permanecen en un campamento establecido en el Parque Bicentenario, en el centro de la localidad.

La delegada de esa dependencia en Chiapas, Paola López Rodas, por fin decidió salir de sus confortables oficinas y acudir a ese lugar para dialogar con los migrantes que llevan 35 días en protestas, incluidas marchas, plantones, huelgas de hambre, entre otras, para reclamar precisamente atención, pero se las habían negado.

En la víspera, grupos de extranjeros advirtieron que van a protestar ante el mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, por la soberbia e incapacidad de la funcionaria por no quererlos atender y mantenerlos varados.

Mary Linares, de Venezuela, le Hizo un llamado al Presidente para que agilicen un poco más los trabajos de los agentes de Migración, ya que llevan semanas esperando los trámites y no tienen respuesta.

Por ello, la misma Delegada llegó para suplicarles a los migrantes que no realicen protestas y no se aglomeren a las afueras de las oficinas migratorias, y a cambio les atenderían de 50 personas diariamente, es decir, 250 a la semana o mil al mes, pero se calcula que hay unos 40 mil varados en espera.

De ser así, la dependencia requeriría unos tres años y medio para dar cita a los migrantes actuales, sin contar los que siguen llegando. EL ORBE / M. Blanco