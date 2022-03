Urge Aplicar Estado de Derecho Contra Indocumentados en la Frontera Sur

* Para que ya no Desestabilicen la Región.

Tapachula, Chiapas; 12 de marzo del 2022.- «Mientras las autoridades no apliquen el estado de derecho y pongan orden, los indocumentados van a continuar con sus acciones de desestabilización, provocando un gran malestar en la población al perderse la paz y tranquilidad que había anteriormente».

Así lo manifestó, Pedro Pablo Scott Ramos, presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco, quien aseguró que todo ello es consecuencia de que en Tapachula entra cualquier migrante, sea delincuente consumado, en potencia, o lo que sea, ya que no hay ningún control en el momento de ingresar.

Abundó que no hay ninguna autoridad, que les exija los requisitos para permitirle su ingreso legal a México. «porque se trata de una frontera totalmente libre, sin vigilancia alguna, y mucho menos que alguien esté presto para rechazarlos o para no permitirles el paso».

Insistió que no hay ningún control policíaco, migratorio, sanitario y ni siquiera se sabe la procedencia de esos miles de migrantes, «los mismos que al llegar a Tapachula, se convierten en una seria amenaza para la población mexicana y visitantes, al quebrantar con toda impunidad la paz social».

Asimismo, que gran parte de esos extranjeros causan problemas violentos en Tapachula y violan a su antojo las leyes generales de México. «y por eso no se entiende por qué intervienen los organismos de derechos humanos en defensa de estos, cuando ellos son los que agreden, trasgreden las leyes y nadie les dice nada».

Comentó que dentro de las caravanas de migrantes que ingresan ilegalmente a México, también viajan peligrosos delincuentes, como los integrantes de la Mara Salvatrucha y la Barrio 18, que han estado alterando la tranquilidad, con la famosa extorsión, llamada «cobro de piso» al comercio y al transporte.

Consideró que este asunto es grave, ya que ahora los impuestos son recaudados por delincuentes organizados para la compra de armas y drogas, por lo que tal pareciera que las propias autoridades pudieran estar inmiscuidas. EL ORBE / Nelson Bautista