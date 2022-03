Migrantes de Venezuela y Cuba Ahora Protestan en Suchiate

Tapachula, Chiapas; 12 de marzo del 2022.- Un grupo de migrantes de Venezuela y Cuba se concentraron este sábado en el acceso peatonal del Puente Internacional «Rodolfo Robles», entre Guatemala y México, para pedir a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) que los atiendan.

De acuerdo a esos extranjeros, estaban en Tapachula, pero se registró en las últimas horas un disturbio por parte de otros grupos de extranjeros y llegaron los golpes.

«Le hemos dicho al director de Migración sobre este tema pero ha hecho caso omiso, dando prioridad para los haitianos y africanos que tiran piedras y queman llantas», dijo al rotativo EL ORBE.

Los inconformes, quienes desplegaron pancartas en ese lugar, dijeron que durmieron a un costado de ese acceso para esperar que los funcionarios de esa dependencia los atendieran, pero aún no ha ocurrido.

La migrante de Cuba, Graciel Gutiérrez, quien asegura que fue golpeada por migrantes de África durante los últimos enfrentamientos, señaló que tuvo que dejar de hacer sus trámites en Tapachula y prefirió viajar a Ciudad Hidalgo para evitar estar en medio de las trifulcas y proteger a sus hijos.

Su petición principal es que les atiendan sus peticiones y les otorguen un oficio de salida para que se puedan ir de Chiapas hacia otras regiones del país e iniciar una nueva vida.

Uno de sus connacionales, William Tapia, indicó que realizaron una protesta, y que pasaron horas esperando una respuesta de las autoridades federales.

«No estamos haciendo vandalismo, pero, no nos dicen si nos van atender hoy o mañana. Nosotros no podemos ir a Tapachula, porque nos va agarrar Migración, por lo que necesitamos que nos den el sello en el pasaporte». EL ORBE / M. Blanco