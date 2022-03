Protestan Colonos del Sur de Tapachula por Desmanes de los Indocumentados

* Exigen Reubicar Oficinas Federales

Tapachula, Chiapas; 18 de marzo del 2022.- Vecinos de la colonia Solidaridad Las Vegas, que viven en las inmediaciones de una oficina federal donde deberían atender a los migrantes, exigieron al gobierno de México, que reubiquen esas instalaciones administrativas por los disturbios que se han presentado por parte de indocumentados en los últimos meses.

Florida Hernández Martínez, representante de los colonos de ese sector de la ciudad, indicó que tienen mucho miedo que esos miles de extranjeros irrumpan en sus viviendas, porque se han dado hechos de violencia en las que han salido afectados quienes transitan por ahí.

«Nosotros ya no tenemos paz. Los migrantes bloquean las calles, causan zozobra y caos entre las personas que circulan por el boulevard, todo porque la autoridad esta en ese lugar»

Los vecinos colocaron cinco lonas en las que se leía «exigimos protección, calles y alumbrado público», además de la reubicación de esas oficinas.

Los habitantes se organizaron para mandar hacer lonas para manifestarse y los volteen a ver, porque señalan que todos los días llegan miles de migrantes a realizar trámites y, al no ser atendidos, se generan las protestas.

Recalcó que los mexicanos que viven en esta región tienen derechos y lo único que piden como vecinos es que exista orden y paz., que atiendan a los indocumentados y que se vayan, «porque no tenemos la culpa de lo que ocurre».

Según su punto de vista, los habitantes de ese sector de la ciudad son los que más han resentido los estragos, las marchas, afectaciones, violencia e inseguridad generada. EL ORBE / M. Blanco