Migrantes Bloquean Calles Para Exigir los Dejen ir de Tapachula

* Volvieron a Marchar en la Ciudad e Hicieron Desmanes.

Tapachula, Chiapas; 18 de marzo del 2022.- Cientos de migrantes de infinidad de nacionalidades realizaron este viernes bloqueos de calles, marchas y manifestaciones en las calles para exigir al gobierno federal les otorgue un documento con el que se puedan ir de la localidad y avanzar hacia los Estados Unidos.

Los extranjeros colocaron más de una decena de vallas metálicas sobre el boulevard y el acceso principal de la calle que conduce a las oficinas federales en donde se supone debería atenderlos, y con ello se paralizó el tránsito local.

En medio de los cierres de calles, un grupo de migrantes africanos retiro un par de esas vallas metálicas y eso provocó un enfrentamiento en la que participaron cientos de personas armadas con palos, piedras y otros objetos para confrontarlos.

Omar Baez, de Venezuela, indicó al rotativo EL ORBE que decidieron cerrar las calles, ya que han hecho protestan con presión porque no han tenido respuesta de la administración federal.

«Realmente necesitamos ese documento porque no queremos quedarnos en Tapachula, porque salimos de nuestros países para no quedarnos aquí, sino para seguir a nuestro destino», indicó.

Asimismo, que ya no tienen los medios económicos para seguir en la espera y sin empleo, en la que asegura hay muchos de ellos que la están pasando mal.

Sostuvo que al darles los documentos, las migrantes dejarían de causar molestias a los ciudadanos, ya que en algún sentido causan los incidentes por el tiempo determinado para que los escuchen

Este viernes realizaron protestas en el portón principal y detrás de esas oficinas federales en la colonia Las Vegas, donde se han concentrado una infinidad de veces, y aseguran que no son atendidos.

Ese grupo de Indocumentados llevaban consigo mantas que decían «No, nos bloquen», «Queremos libre tránsito», «No queremos estar aquí»

Anthony Arriaga, de Venezuela, dijo que están cerrando las calles para exigir que les den los papeles, «porque nadie sale a darnos la cara y todos se esconden». EL ORBE / M. Blanco