Evalúan Condiciones Eléctricas de Edificios Públicos en Chiapas

* A Través de Grupos Colegiados.

Tapachula, Chiapas; 19 de marzo del 2022.- El Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas informó que están realizando las evaluaciones de riesgo en edificios públicos en la entidad, para coadyuvar con el gobierno y la sociedad en medidas preventivas, en donde su colaboración profesional es gratuita.

Ervin García Zavala, presidente de ese grupo colegiado, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que son los responsables de emitir los dictámenes de riesgo, tanto el eléctrico como estructural, y que se está generando una base de datos nacional, para tener información verídica sobre cómo están las instalaciones, sobre todo las de gobierno.

En el caso de los municipios, afirmó que ese grupo colegiado está emitiendo los dictámenes de riesgo eléctrico de manera gratuita, en donde lo único que solicitan es que les den apertura para entrar a sus municipios y dictaminar los palacios municipales, mercados, jardines, teatros, DIF y toda la estructura que el gobierno tiene en materia de inmuebles.

Con la atención de los resultados de los dictámenes, indicó que se pueden hacer las correcciones oportunamente y de esa manera evitar la pérdida de materiales económicos y de vidas humanas.

En el caso de Tapachula y de otros municipios de la región, informó que ya se están haciendo los estudios y esperan que pronto se tengan los resultados. «Habrá algunos que no tengan ningún problema y otros que tengan que cambiar sus instalaciones o reforzar el mantenimiento».

«Sabemos que tenemos debilidades en todos los municipios, sobre todo en mercados, parques, palacios municipales, en las que a veces los presidentes que han pasado no han tenido la voluntad para dar ese cumplimiento a la normativa», abundó.

Reconoció que, en términos generales, las instalaciones se encuentran en deterioro por el uso y falta de mantenimiento, «y para eso estamos nosotros, decirles que cables ya no cumplen y necesitan ser cambiados, al igual que reubicar transformadores, tuberías, entre otras precisiones».

Consideró que esos exámenes de riesgo se deben de realizar al menos cada año, porque son instalaciones que están en funcionamiento y que llegado algún momento fallan, «y a veces llegan y hacen un remiendo, y eso es lo que provoca el siniestro». EL ORBE / JC